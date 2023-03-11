Крах "крипты": банк Silvergate объявил о ликвидации

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк Silvergate сообщил о своей ликвидации после новостей о том, что учреждение проверит Федеральное агентство по страхованию вкладов, сообщили аналитики. При этом руководство пообещало вернуть депозиты вкладчикам в полном объёме.

Silvergate — один из ряда банков, который работает на рынке криптовалюты и совершает финансовые операции с "интернет-деньгами".

"Кризис, в котором оказался Silvergate, начался с предупреждения о неблагоприятной ситуации, опубликованного компанией 1 марта. Silvergate сообщил, что будет корректировать свои финансовые отчёты, и что убытки будут ещё больше, чем $1 млрд, зафиксированные в четвёртом квартале", — передаёт Moneytimes.

Банком заинтересовались из-за "корректировки" отчётов и финансовых бумаг, что позволило Федеральному агентству по страхованию вкладов заподозрить мошенничество.

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