Аналитик Голубовский предложил создать в РФ сервис для перевода рублей в биткоины

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бизнес-аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский объяснил, как решить проблему с банковскими переводами из России за границу на фоне западных санкций.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что это можно сделать с помощью внедрения системы трансграничных платежей. Как пояснил специалист, от ограничительных мер Запада серьёзно пострадают предприниматели с малым или микробизнесом. Эксперт порекомендовал им учиться пользоваться криптовалютой.

Он считает, что в России следует разработать сервис, принимающий рубли и переводящий их в биткоины.

Через такую систему российские предприниматели смогут рассчитываться с коллегами из других государств, указал Голубовский.

Кроме того, специалист допустил, что в будущем бизнесмены будут обращаться к цифровому юаню или платформе WeChat при оформлении тех или иных сделок с иностранными партнёрами.