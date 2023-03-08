Бизнес-аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский объяснил, как решить проблему с банковскими переводами из России за границу на фоне западных санкций.
В интервью Телеканалу "360" он отметил, что это можно сделать с помощью внедрения системы трансграничных платежей. Как пояснил специалист, от ограничительных мер Запада серьёзно пострадают предприниматели с малым или микробизнесом. Эксперт порекомендовал им учиться пользоваться криптовалютой.
Он считает, что в России следует разработать сервис, принимающий рубли и переводящий их в биткоины.
Через такую систему российские предприниматели смогут рассчитываться с коллегами из других государств, указал Голубовский.
Кроме того, специалист допустил, что в будущем бизнесмены будут обращаться к цифровому юаню или платформе WeChat при оформлении тех или иных сделок с иностранными партнёрами.
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