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Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много

Экономика » Финансы

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков в очередной раз опроверг появившиеся в обществе слухи о якобы готовящейся новой волне мобилизации. Впрочем, ранее первую волну мобилизации тоже неоднократно отрицали. Но давайте задумаемся, а возможна ли новая мобилизация в принципе, при тех финансовых показателях, которые нам демонстрирует российский бюджет.

Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много

Чтобы ответить на этот вопрос, мы просто подсчитаем, сколько стоила и продолжает стоить для российского бюджета мобилизация, начатая 21 сентября.

Очевидно, что призыв сразу 300 тысяч человек в армию, событие совсем не рядовое. Фактически мы имеем одномоментно 30-процентное увеличение российских вооружённых сил. И мероприятие это не могло пройти бесследно для государственной казны.

Для расчёта мы возьмём только пару-тройку показателей, которые всем нам хорошо известны. Они не позволят получить полную картину, но представить масштаб расходов мы вполне сможем.

Итак, денежное довольствие военнослужащих. Мы все знаем, что каждый мобилизованный должен гарантированно получать не менее 200 тыс. рублей в месяц. И по этой статье расходов в целом на 300 тыс. резервистов мы получим расходы в 60 млрд. рублей ежемесячно. Что в годовом исчислении составит 720 млрд. рублей

На самом деле, задекларирована сумма в 195 тыс. рублей, но, учитывая, что значительная часть мобилизованных — это сержанты и офицеры, которые с надбавкой за должность и звание будут в реальности получать даже больше 200 тыс., думается, что допущение именно в 200 тыс. сделать правомерно. Опять же, у нас нет задачи вывести точную цифру. Нам важно понять масштаб расходов.

Итак, мы имеем, минимум, 720 млрд. рублей. Ещё раз оговоримся, почему именно эти показатели приняты в расчёт. Это единственные данные, которые озвучены публично. И в свете этого, вышеприведённые расчёты кажутся рациональными.

Кроме расходов на денежное содержание — есть ещё траты на питание, обмундирование и ряд других расходов. Но если допустить, что суточная норма по питанию военнослужащего равна 200 рублям (такая цифра встречается в открытых источниках), то месячные расходы составят 1800 млн. рублей, что в годовом исчислении будет более 21 млрд. рублей. Но мы оставим эту цифру как фантазию, и не будем принимать её в расчёт.

Нам важно понять, дополнительные расходы в связи с мобилизацией — это много или мало с точки зрения всего военного бюджета.

Изначально, ещё до СВО, военный бюджет на 2022 год планировался в размере 3,2 трлн. рублей. Что, в принципе, соотносилось с бюджетом 2021 года в 3,1 трлн. На 2023-й расходы на оборону должны были составить снова 3,1 трлн.

По факту, в этом году мы имеем увеличение бюджета до 3,5 трлн. Что вполне объяснимо, учитывая боевые действия на Украине. И, кстати, на следующий 2023 год предусмотрены ровно такие же 3,5 трлн. рублей на оборону.

Исходя из наших расчётов, сделанных выше, денежное довольствие мобилизованных в размере 720 млрд. рублей составит пятую часть всего военного бюджета страны, то есть 20%. Много это или мало? Учитывая, что мы приняли в расчёт только зарплаты военных. А ведь есть ещё другие финансовые обязательства Минобороны перед военнослужащими.

Например, были задекларированы выплаты на погибших и раненных в ходе специальной военной операции. Поскольку министром обороны 21 сентября была озвучена актуальная цифра только по погибшим — 5937, то только эту величину и примем для расчёта.

Заявленная гарантированная выплата на погибших составляет 5 млн. рублей. Что в сумме составит около 30 млрд. рублей. И это только по погибшим, а ещё есть раненые.

Ещё одна неучтённая нами статья расходов — это зарплаты военных, с первого дня находящихся в зоне СВО. На них тоже распространяется правило "195 тысяч". Численность российской группировки в зоне СВО нам неизвестна. Но если предположить, что там находится порядка 100 тыс. человек, то расходы только на денежное содержание за этот год превысят 200 млрд. рублей.

И в этих цифрах мы можем найти логичное объяснение росту военного бюджета: 3,5 трлн. рублей против 3.1 трлн. рублей, ранее запланированных.

Тот факт, что оборонный бюджет на следующий год практически в точности равен бюджету текущему, недвусмысленно намекает, что государство не собирается эскалировать военную ситуацию на Украине.

Возможен ли при таких условиях дополнительный призыв, да и нужен ли он? На этот вопрос каждый может ответить сам. Но поневоле напрашивается вывод, что и прошедшая мобилизация была трудным решением, результатом многих согласований и компромиссов между военной необходимостью и финансовыми возможностями государства.

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Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Темы армия война россия деньги
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