Олаф Шольц: для Запада закончились счастливые времена

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на экономическом форуме в Берлине, заявил, что счастливые времена для Запада закончились.

Под таковыми глава правительства ФРГ подразумевает стабильный экономический рост и низкую инфляцию.

Шольц подчеркнул, что настоящей причиной экономического кризиса в Европе является рост экономик азиатских государств. Пандемия коронавируса и конфликт на Украине только ускорили эти тенденции. Как выразился Шольц, "не стали спусковым крючком" для кризиса, настигшего страны Евросоюза.

Причём, судя по его словам, подразумевает он не только рост экономики Китая. И даже, можно сказать, не столько.

Канцлер отметил, что азиатские страны десятилетиями производили дешёвые товары для европейского, североамериканского и китайского рынков. И за эти годы в Азии сильно вырос уровень средней покупательной способности.

Теперь, по словам Олафа Шольца, страны Азии конкурируют с Европой в области

энергетики,

сырья,

технологий.

Следует ли понимать слова канцлера так, что рост уровня жизни в азиатских странах стал причиной проблем для Европы вообще и в Германии в частности? Если так, то канцлер весьма рискует. Потому что это, как минимум, неполиткорректно: неужели в странах Азии должны жить хуже, чем в Европе?

Заметим, что многие западные политики проблемы в экономиках своих стран связывают исключительно с конфликтом на Украине, пытаясь переложить вину на Россию. Получается не слишком, но это не значит, что они от этого откажутся. Хотя, вот Шольц как-то выбился из общего ряда с таким заявлением.

Куда больше проблем у Евросоюза может возникнуть не из-за азиатских экономик, как о том говорит Шольц, а из-за США.

С 1 января в Соединённых Штатах начнёт действовать пакет субсидий и налоговых льгот на сумму в 369 миллиардов долларов, которые призваны поддержать "зелёный" бизнес.

"Проблема для европейцев заключается в том, что схема Вашингтона побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять клиентов "покупать американское", когда речь заходит о приобретении электромобилей, и это приводит в ярость крупных автопроизводителей ЕС, таких, как Франция и Германия", — отмечало издание Politico.

При этом, идти на какие-либо компромиссы по данному вопросу в Вашингтоне желания не демонстрируют.