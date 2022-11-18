Мечта Запада разорвать стратегическое сотрудничество КНР и РФ является нереалистичной. Об этом сообщает Spiegel.
Как отметил автор материала Георг Фарион, провал западных стран на саммите "Большой двадцатки" продемонстрировал, что они не в силах влиять на отношения между Китаем и Россией.
"Пекин уж точно не отвернулся от флага РФ", — уточнил обозреватель.
Он также назвал позицию руководства КНР по украинскому кризису "стабильной". Кроме того, журналист напомнил, что в сентябре армия Китая активно участвовала в военных учениях "Восток", которые проводились на российской территории. По словам автора, Пекин даже и не думал отказываться от этого мероприятия.
Фарион подчеркнул: руководство Китая считает, что конфликт вокруг Украины разожгла не Россия, а государства, входящие в состав Североатлантического альянса.
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