Фридман намерен подарить Украине миллиард долларов

Соучредитель российского Альфа-банка Михаил Фридман предложил перевести миллиард долларов из своего личного состояния, которое сейчас заморожено из-за санкций Великобритании, украинской дочерней компании Alfa.

Деньги эти, как сообщает The Wall Street Journal, могут быть использованы на помощь в восстановлении Незалежной. По данным источников издания, так российский олигарх пытается убедить Лондон отменить санкции.

"Банк Alfa хотел бы, как один из крупнейших частных банков на Украине … активно участвовать в восстановлении украинской экономики после войны, — цитирует The Wall Street Journal слова председателя наблюдательного совета филиала на Украине Романа Шпека. — Средства могут быть использованы для помощи Киеву в восстановлении в такие сферы, как инфраструктура, здравоохранение, продовольственная и энергетическая безопасность".

Это уже второе предложение финансовой помощи от Фридмана. Первое было сделано в июне. Тогда измученный санкциями банкир предложил перевести средства Национальному банку Украины, одобрение которого потребуется, прежде чем вопрос снятия ограничений может быть передан в ЕС.

Украинская дочерняя компания Alfa обратилась с петицией в Совет Европы от имени Фридмана на прошлой неделе. При этом Шпек настаивает, что "пожертвование было действительно важным экономическим проектом”, подчеркивая, что перспектива будущего смягчения санкций не имеет к этому никакого отношения.

Но англичане решили продемонстрировать неподкупность:

британский МИД заявил, что Великобритания "не потворствует любым попыткам избежать санкций”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Фридман, родившийся в советском Львове на западной Украине, ушел с поста директора Alfa в марте, через несколько дней после введения санкций ЕС и Великобритании.

Хотя он лично не подвергался санкциям со стороны США, Министерство финансов внесло Альфа-банк в черный список, что означает, что контрагенты должны разорвать с ним связи, если не хотят рискнуть попасть под санкции.

Сейчас Михаил Фридман живёт в Лондоне и неоднократно уже сетовал на сложное положение из-за заблокированных счетов.

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