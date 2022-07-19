Михаил Фридман и Пётр Авен не получали украинское гражданство

В "Альфа-групп" развеяли миф о том, что миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен собирались получить украинское гражданство.

Ранее глава Национального агентства по предупреждению коррупции Украины Александр Новиков заявил Forbes, что Фридман якобы "консультируется по вопросам получения гражданства с властями страны".

"Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче", — сказал Александр Новиков.

Напомним, что Михаил Фридман является одним из крупнейших держателей акций "Альфа-групп", а Пётр Авен — председатель совета директоров Альфа-банка.

"Альфа-групп" уже опровергала подобную информацию 10 июня, а новые сообщения распространились сегодня в ТГ-каналах.