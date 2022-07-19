В "Альфа-групп" развеяли миф о том, что миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен собирались получить украинское гражданство.
Ранее глава Национального агентства по предупреждению коррупции Украины Александр Новиков заявил Forbes, что Фридман якобы "консультируется по вопросам получения гражданства с властями страны".
"Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче", — сказал Александр Новиков.
Напомним, что Михаил Фридман является одним из крупнейших держателей акций "Альфа-групп", а Пётр Авен — председатель совета директоров Альфа-банка.
"Альфа-групп" уже опровергала подобную информацию 10 июня, а новые сообщения распространились сегодня в ТГ-каналах.
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