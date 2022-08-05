Сами убираются и питаются в супермаркетах: как выживают за рубежом олигархи РФ

После заморозки зарубежных активов олигархи затянули потуже пояса. Выяснилось, как живётся за рубежом россиянам, которые ещё недавно купались в роскоши.

58-летний основатель "Альфа-банка" Михаил Фридман под гнётом санкций лишился в одночасье доступа к 12 миллиардов долларов. Под арест попала и его вилла на Лазурном берегу в Сен-Тропе. Теперь он вынужден сократить свои расходы до три тысячи долларов в месяц. Богатейшему человеку пришлось отказаться от клининговых услуг, так как на это денег ему уже не хватает.

"Наверное, стоит начать самостоятельно убираться в доме. Хорошо, что, когда я был студентом, жил в общежитии и делил комнату с четырьмя соседями. И все же после 35 лет это неожиданный опыт", — объяснил Фридман в интервью Bloomberg.

Миллиардер пытается добиться возвращения капитала в суде, но пока ему не удается достичь желаемого.

Соратник Михаила Фридмана Пётр Авен жаловался, что за одну ночь лишился бизнеса, поэтому не понимает, как ему "выжить" в новых условиях. Обладатель шести миллиардов долларов старается приспособиться к тяжелым реалиям жизни. Чтобы минимизировать расходы, он отказался от услуг охраны и уволил водителя. Эту вакансию может занять падчерица олигарха, которая должна будет возить разорившего отчима бесплатно.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян прокомментировала слёзные жалобы разорившихся под санкциями российских олигархов. Журналистка напомнила миллиардерам, что "начальник" их предупреждал.