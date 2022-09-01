"Большая семёрка" готовит план по изъятию доходов России

Страны "Большой семёрки" достигли "существенного прогресса" в том, чтобы ввести предельные цены на российскую нефть.

Соответствующий план может быть согласован уже завтра, на встрече министров финансов G7.

Судя по всему, раз эта встреча сопровождается значительным информационным шумом, а о своих больших надеждах накануне заявили в Белом доме, какой-то документ уже подготовлен, и министрам, по сути, останется его завизировать. Вот и глава американского Минфина Джанет Йеллен 31 августа заявила об оптимизме относительно достигнутого прогресса.

По словам Йеллен, США и их союзники преследуют две основные цели:

во-первых, сокращение доходов России от экспорта нефти;

во-вторых, сохранение надёжных поставок нефти на мировой рынок и снижение цен на энергоносители в США и в тех странах, которые нефть импортируют.

Особо подчёркивается, что цель именно в этом, и выгоду получат не только США, а все государства, которые согласятся с идеей ограничений цен на российскую нефть. В первую очередь, конечно, это адресовано Индии и Китаю, крупнейшим незападным покупателям российской нефти.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что главы финансовых ведомств G7 на онлайн-встрече 2 сентября могут согласовать план по установлению предельной цены на российскую нефть, а также на нефтепродукты, в частности, мазут.

Уровень предельных цен пока неизвестен. Однако, ранее агентство Bloomberg сообщало, что обсуждаемый G7 уровень предельных цен на российскую нефть — 40-60 долларов за баррель. Причём, США якобы склоняются к тому, чтобы установить предельный уровень цен по верхней планке.

Стоит заметить, что ввести этот план в действие предполагается до начала декабря. То есть, до вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путём (на поставки по трубопроводам ограничения пока не распространяются).

Нынешняя идея G7 в том, чтобы поставки по морю не ограничивать, если они не будут превышать установленного потолка. ЕС эмбарго в таком случае не отменит, но не будет препятствовать транспортировке нефти морским путём в третьи страны.

Все наблюдатели, в общем-то, сходятся во мнении, что успех плана зависит от того, присоединятся ли к нему Индия и Китай. Поэтому американские чиновники постоянно подчёркивают, что идея с ограничениями цен на российскую нефть выгодна для всех.

Что касается России, то в нашей стране пока предпочитают на официальном уровне не говорить о том, какой будет реакция, если план G7 всё же будет запущен. Подчёркивается только, что Россия не будет поставлять нефть, если это не будет выгодно.

А вот в американском банке J. P. Morgan Chase & Co прогнозируют, что, если Россия сократит поставки в ответ на западные санкции, цены на нефть сорта Brent могут достичь 380 долларов за баррель.

По оценкам банка, Россия может снизить добычу на пять миллионов баррелей в сутки, не нанеся чрезмерного вреда экономике. А при сокращении добычи на три миллиона баррелей в сутки цены на нефть вырастут до 190 долларов США за баррель. Что явно трудно назвать "выгодной сделкой".

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