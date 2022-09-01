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20 идей по развитию России
Автор Олег Артюков

"Большая семёрка" готовит план по изъятию доходов России

Экономика » Сырье » Нефть

Страны "Большой семёрки" достигли "существенного прогресса" в том, чтобы ввести предельные цены на российскую нефть.

"Большая семёрка" готовит план по изъятию доходов России

Соответствующий план может быть согласован уже завтра, на встрече министров финансов G7.

Судя по всему, раз эта встреча сопровождается значительным информационным шумом, а о своих больших надеждах накануне заявили в Белом доме, какой-то документ уже подготовлен, и министрам, по сути, останется его завизировать. Вот и глава американского Минфина Джанет Йеллен 31 августа заявила об оптимизме относительно достигнутого прогресса.

По словам Йеллен, США и их союзники преследуют две основные цели:

  • во-первых, сокращение доходов России от экспорта нефти;
  • во-вторых, сохранение надёжных поставок нефти на мировой рынок и снижение цен на энергоносители в США и в тех странах, которые нефть импортируют.

Особо подчёркивается, что цель именно в этом, и выгоду получат не только США, а все государства, которые согласятся с идеей ограничений цен на российскую нефть. В первую очередь, конечно, это адресовано Индии и Китаю, крупнейшим незападным покупателям российской нефти.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что главы финансовых ведомств G7 на онлайн-встрече 2 сентября могут согласовать план по установлению предельной цены на российскую нефть, а также на нефтепродукты, в частности, мазут.

Уровень предельных цен пока неизвестен. Однако, ранее агентство Bloomberg сообщало, что обсуждаемый G7 уровень предельных цен на российскую нефть — 40-60 долларов за баррель. Причём, США якобы склоняются к тому, чтобы установить предельный уровень цен по верхней планке.

Стоит заметить, что ввести этот план в действие предполагается до начала декабря. То есть, до вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путём (на поставки по трубопроводам ограничения пока не распространяются).

Нынешняя идея G7 в том, чтобы поставки по морю не ограничивать, если они не будут превышать установленного потолка. ЕС эмбарго в таком случае не отменит, но не будет препятствовать транспортировке нефти морским путём в третьи страны.

Все наблюдатели, в общем-то, сходятся во мнении, что успех плана зависит от того, присоединятся ли к нему Индия и Китай. Поэтому американские чиновники постоянно подчёркивают, что идея с ограничениями цен на российскую нефть выгодна для всех.

Что касается России, то в нашей стране пока предпочитают на официальном уровне не говорить о том, какой будет реакция, если план G7 всё же будет запущен. Подчёркивается только, что Россия не будет поставлять нефть, если это не будет выгодно.

А вот в американском банке J. P. Morgan Chase & Co прогнозируют, что, если Россия сократит поставки в ответ на западные санкции, цены на нефть сорта Brent могут достичь 380 долларов за баррель.

По оценкам банка, Россия может снизить добычу на пять миллионов баррелей в сутки, не нанеся чрезмерного вреда экономике. А при сокращении добычи на три миллиона баррелей в сутки цены на нефть вырастут до 190 долларов США за баррель. Что явно трудно назвать "выгодной сделкой".

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"Представить такого не могли" - Запад в растерянности от действий России
Редактор: Алексей Ткаченко
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