BI: таинственный посредник собрал флотилию танкеров для поставок нефти из России

Поставки российской нефти является делом настолько выгодным, что многие нефтетрейдеры готовы ею торговать, несмотря на санкции. В западной прессе периодически появляются материалы на эту тему.

Вот, в частности, на днях издание Insider (ранее известное как Business Insider, BI) сообщило, что появилась информация о "таинственном" китайском посреднике, который якобы выкупил 13 танкеров для "секретных перевозок" российской нефти через Атлантику. Организованные таким образом поставки позволяют избегать конечным покупателям обвинений в сотрудничестве с Россией.

Согласно данным сайта Lloyd's List, который посвящён журналистским расследованиям в отношении морской деятельности, "неизвестный китайский торговец" уже потратил около 376 млн долларов на покупку 13 танкеров. По данным сайта, каждому судну уже более 15 лет.

То есть скорее всего, они не относятся к каким-то определённым нефтяным компаниям и не имеют соответствующего традиционного финансирования, что указывает на "очень богатого таинственного владельца".

В последние месяцы, отмечает Insider, "рискованные секретные операции" по транспортировке нефти осуществляются всё чаще. Для перевозки грузов используется специальная маркировка, в которой не указано их происхождение и пункт назначения.

Российская нефть из-за введённых санкций начала исчезать с европейских рынков. Евросоюз, напомним, ввёл эмбарго на поставки нефти из России морским путём. В силу оно, правда, вступит только в декабре.

Сейчас нишу на европейском рынке пытаются занять американские компании. Только поставки сырой нефти из США в Европу в 12 раз дороже, чем из России. Но это здесь дело в значительной степени в политике, нежели в экономике.

Есть ещё один важный фактор, проблемы с поставками природного газа вынуждает некоторые европейские компании переключаться на нефть для производства электроэнергии. Соответственно, спрос на нефть растёт.

Собственно, история про "таинственных поставщиков", о которых рассказал Insider, не совсем понятна. Коль скоро на нефть есть спрос, разумеется, будут и желающие на этом заработать.

И к слову, такое положение вещей спровоцировали санкции, которые вводят США и страны Евросоюза. Власти которых явно не понимают все последствий своих действий.