Будущее за сомелье: российскому правительству не нужны рабочие профессии

Сегодня, когда мы ведём кровопролитные бои в ходе спецоперации, когда страны НАТО объявили нам тотальную экономическую войну, а военная составляющая НАТО, по сути, теперь работает только на украинскую оборонку, весьма странным представляется "полусонная" политика в области развития отечественной промышленности.

Посудите сами. Вновь поднимается подзабытая тема реновации, куда вбухиваются Бог знает какие бюджеты. А хрущёвки как стояли по всей стране, так и стоят. Правда, между ними запихивают небоскрёбы, куда, понятно, жителей ближайших хрущёвок не вселяют. Идёт информация, что мы будет развивать производство мороженого. Кстати, чего-чего, а в советской России никогда не было проблем с этим лакомством.

А вот на одном государственном радиоканале начали рассказывать о профессиях. Как выяснилось, предпочтение авторы отдают высокоплачиваемым профессиям для таких же высокоплачиваемых клиентов.

Это, конечно, в первую очередь, как вы понимаете, ресторанный бизнес: и метрдотели, и сомелье. Или, например, большой специалист по лошадям — берейтор. Говорят, что тоже неплохо получает.

Кто такой сомелье: работник ресторана, который сервирует вино и другие алкогольные напитки и помогает гостям в их выборе. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 мая 2015 г. это официально установленная профессия, для которой существует профессиональное образование и список трудовых функций, включающий в себя оказание услуг по обслуживанию гостей ресторанов вином и прочими напитками, организацию работы винного погреба.

Это, конечно, хорошо, что теперь и россияне доросли до сомелье. Правда, ВЦИОМ молчит о количестве таких россиян. Их мало. Тех, кто дорос. Ну, культурка обывателя повышается.

Судя по нашим реалиям, ни первые, ни вторые воевать не собираются. Уедут. И покупка тех же беспилотников у Ирана говорит только о не вполне нормальном состоянии нашей оборонной промышленности. Сомелье здесь не помогут: помогут радиоинженеры, сталевары, токари.

А вот об этих профессиях, как и о множестве других, ни власть, ни СМИ предпочитают не говорить, не рассказывать. Зато утверждают, что многие профессии заменит искусственный интеллект. Интересно, когда. А вот золотые руки токаря не заменит никто. И неважно, что он точит: деталь для танка или сантехники.

Вспомните фильм "Москва слезам не верит" и обаятельного Гошу из какого-то закрытого НИИ. А он был не учёным, а токарем, которому были обязаны своими открытиями будущие академики. Я знавал таких людей в Курчатовском институте. Именно они вытачивали детали для суперточного оборудования, что не сможет сделать ни один компьютер или 3D-принтер. Такие детали требуют не только точности, но и живой руки, которую не заменит никакой "искусственный интеллект".

Но где вы сейчас найдёте хорошего токаря? Даже в перспективе. О стариках не говорим. Ведь и профессиональное техническое обучение в России сегодня практически уничтожено.

Если завтра война

Без рабочих профессий Россия обречена быть страной третьего сорта, если не хуже. И это общая тенденция нашей экономики, которая в течение 30 лет была заряжена исключительно на продажу полезных ископаемых.

Конечно, кое-что у нас из промышленности осталось, пусть даже и в сфере оборонки. Ну, а если война… Накроют пяток предприятий — и всё? Вероятно, какой-то план на случай войны по мобилизации у нас пылится, а что с эвакуацией отечественной промышленности?

Наши деды и прадеды оказались прозорливей нас. Из прифронтовой зоны в течение второго полугодия 1941 года на восток только по железным дорогам, согласно сводкам Народного комиссариата путей сообщения, было вывезено 2593 промышленных предприятия, включая 1523 крупных. Эвакуировались 12-18 млн человек, а с учётом вынужденных переселенцев в июле — сентябре 1942 года их численность достигла 25 млн человек.

Позже английский историк Дэвид Ирвинг писал:

"Когда немецкие войска продвинулись вглубь русской территории, они обнаружили, что все предприятия авиапромышленности попросту исчезли. Русскому противнику удалось их эвакуировать, что вызвало у Мильха неподдельное восхищение: "Русские делают то, что мы назвали бы невозможным".

Судя по тому, как мы проспали приход неонацистов на Украине, было бы преступлением также "проспать" и развитие, а, если надо, и эвакуацию отечественной промышлености.

И, как эпилог, напомню об инициативе Министерства просвещения России, которое в России предложило отказаться от приёма в колледжи и техникумы по 43 профессиям. Зато в фаворе оказались робототехника, логистика, туризм и сфера обслуживания. Рабочие профессии правительству не нужны.

Так что, пока будущее постсоветской России за сомелье. Будьте здоровы!