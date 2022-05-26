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Автор Ольга Лебедева

Экономист Лавровский: у нас развелось слишком много "экспертов" и паникёров

Экономика

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета, призвал российские власти "с осторожностью принимать новые социальные обязательства", напомнив, что бюджетные деньги — и немало — нужны для "восстановления экономик освобожденных территорий и обеспечения высокого уровня боеспособности армии".

Экономист Лавровский: у нас развелось слишком много "экспертов" и паникёров

Главный финансист особо отметил, что на реализацию принятых ранее решений в социальной сфере — индексация пенсий и повышение МРОТ — потребуют существенных расходов бюджета.

"Только по этому году на это понадобится порядка 600 млрд рублей, а в следующем — триллион. Их федерация берет на себя. Все остальное, что предложили коллеги, может быть сделано субъектами РФ самостоятельно: социальная поддержка населения — это региональные полномочия", — сказал Силуанов.

Как следует это понимать? Означает ли это, что анонсированное повышение МРОТ и пенсий — последнее? Ведь у муниципалитетов своих денег нет…

Как пояснил в интервью Pravda. Ru экономист Игорь Лавровский, замечание главы Минфина вовсе не стоит расценивать как намерение поставить интересы "освобождённых территорий" выше интересов россиян.

По его словам, власти на местах и сейчас занимаются социальными вопросами, но, по-видимому, где-то не дорабатывают:

"У нас федеральные органы власти много делают в плане помощи населению. Но многие программы застревают из-за того, что они не доразбираются вовремя. Что-то тормозит не на федеральном уровне, а на региональном и местном. Это правда. И, причем, из этого не следует, что нужно какие-то репрессии проводить. Многие просто организационно не поспевают. У кого-то всё отлажено и работает чётко. Взять Москву. Здесь все быстро происходит. В других местах — не так быстро. Надо отладить систему работы. И всё", — сказал экономист.

"Всё не так плохо, как считают эксперты"

Согласно докладу экспертов Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ (опубликован 23 мая), внеочередная индексация соцвыплат и МРОТ не сможет воспрепятствовать снижению реальных зарплат, пенсий и доходов россиян в 2022 году, хотя и уменьшит спад.

Лавровский, как практик, с выводами экспертов ВЭБ категорически не согласен.

Он напомнил экономические прогнозы, озвученные недавно председателем чётной палаты Алексеем Кудриным, о том, что инфляция в России будет по итогам года аж 20%:

"Сейчас по фактическим данным Росстата уже заговорили о дефляции, а не об инфляции. Возникает вопрос: а какова цена таких экспертных оценок? На основании чего это делается? Просто предположение, частное мнение людей?

У нас бесконечные ток-шоу. И в это втянулись, в числе прочих, и люди, которые себя считают экспертами. Они уже не считают нужным для себя проверять информацию, проводить какие-то расчеты, изучать статистику. Уже все свелось к хайпу и каким-то постам в соцсетях. Это принимается за экспертизу".

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Темы бюджет антон силуанов социальные выплаты
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