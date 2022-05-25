Размер прожиточного минимума и МРОТ в России с 1 июня вырастет на 10%. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания президиума Госсовета по социальным вопросам глава государства напомнил, что приоритетом для власти остаётся повышение благосостояния граждан, особенно в условиях западных санкций.
"Наш ключевой и неизменный приоритет — рост благосостояния и качества жизни граждан", — сказал президент.
Путин уточнил, что предлагает с 1 июня увеличить уровень прожиточного минимума до 13 919 рублей и повысить МРОТ до 15 279 рублей в месяц, а также на 10% поднять размер пенсий неработающих пенсионеров и в два раза — поддержку военнослужащих-женщин с детьми.
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