"Параллельный импорт" в России: история и перспективы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал на днях указ о введении в стране системы "параллельного импорта". Список продукции, которая пойдёт в нашу страну таким путём, будет устанавливать правительство.

Что такое система "параллельного импорта"

Сама по себе эта система не нова. Изначально она предполагает покупку импортных товаров под определёнными брендами и торговыми марками у посредников без ведома правообладателя бренда.

То есть, проще говоря, нам, например, нужны тайваньские микрочипы. Но Тайвань наложил на нас санкции и торговать электроникой с нами не желает. Но желает торговать этой самой электроникой, допустим, с Индией. Индия против России торговых ограничений не вводила. А потому наши компании смогут покупать тайваньские чипы там и продавать их уже в России, что бы там ни хотели тайваньские электронные корпорации.

По мнению главы Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского, "в текущих экономических условиях одной из первостепенных задач становится насыщение внутреннего рынка. Легализация параллельного импорта позволит предпринимателям ввозить из-за рубежа оригинальные товары без согласия правообладателя. Это будет способствовать расширению ассортимента реализуемой продукции и снижению цен на неё".

Здесь возникает логичный вопрос, а что мешало так торговать раньше. Мешало, в первую очередь, российское законодательство, которое требовало принципиального согласия правообладателя на торговлю товарами под своим брендом на территории РФ.

То есть посредник-риелтор, который привозил партию чипов из тех же третьих стран, должен был продемонстрировать специальный документ о том, что хозяин бренда даёт согласие на такую закупку в третьей стране и перепродажу в России.

Такая система в России действовала с 2002 года, после того как в силу вступили поправки к 23-му Закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Туда был внесён так называемый "принцип национального исчерпания права". Этот принцип регламентировал, что право на распоряжение продукцией под определённым брендом обладатель этого бренда теряет только после того, как сделка купли-продажи такого товара осуществилась именно на территории РФ.

В противном случае такие вот "тайваньские чипы из Индии" рассматривались как контрафакт и попытка их провоза в РФ без ведома правообладателя, риелтора могли оштрафовать на сумму более пяти миллионов рублей.

И здесь возникает вопрос, а что было до 2002 года и почему, собственно, в данном случае наше правительство не придумывает ничего нового, а использует старые наработанные ещё в СССР практики, только с куда большей гибкостью и свободой, поскольку они не скованы идеологическими ограничениями.

Послереволюционная история "параллельного импорта"

Тут нужно отметить, что страны Запада вводили санкции и экономическую блокаду против советской России практически с момента её возникновения после революции.

Тогда, в период с 1917-го по 1920 год, "хедлайнерами" по введению экономических и торговых ограничений были страны Антанты:

США,

Франция,

Британия,

а также присоединившаяся к ним в силу заключения Версальского договора, проигравшая в войне Германия.

Естественно, что это весьма существенно било по и без того ослабленной экономике молодого советского государства, которое, в целом, ещё и широким шагом входило в период Гражданской войны.

Естественно, что вопрос с экономикой и товарооборотом нужно было как-то решать.

Советское правительство изначально пошло на весьма жёсткие меры, например,

национализацию иностранных предприятий

и отказ от выплат по долгам царской России.

Но иностранная блокада от этого, понятным образом, только усилилась. Да ещё сюда же добавилась и прямая военная интервенция со стороны "уважаемых западных партнёров".

Чтобы в принципе как-то исправить ситуацию с экономикой в стране, в СССР была введена "новая экономическая политика" (НЭП), которая в том числе позволяла хоть и ограниченно, но работать с частным капиталом, а рубль в этой системе стал свободно конвертируемой валютой.

Нас же более всего в истории НЭПа в связи с импортом товаров интересуют два новых явления в советской экономике того периода.

Первый — это концессионные предприятия . Такие частные корпорации, в которых была изрядная доля иностранного капитала. С ними заключались договоры о поставках определённых видов иностранной продукции. Или же о производстве этой продукции уже на территории СССР на западном по сути оборудовании и западными же приглашёнными специалистами. Но это был хоть и очень своеобразный, но непосредственный импорт.

. Такие частные корпорации, в которых была изрядная доля иностранного капитала. С ними заключались договоры о поставках определённых видов иностранной продукции. Или же о производстве этой продукции уже на территории СССР на западном по сути оборудовании и западными же приглашёнными специалистами. Но это был хоть и очень своеобразный, но непосредственный импорт. А что касается параллельного, то здесь куда интереснее появившиеся "смешанные общества". Это были коммерческие структуры, в управлении которых непосредственно участвовало государство и которые как частные компании использовались для закупки импортной продукции, необходимой советскому государству.

Как в 1929 году писал с своей статье "Торговые предприятия в деле импорта СССР" экономист Ю. В. Гольдштейн,

"иностранные фирмы могут участвовать в экспортных и импортных операциях СССР лишь в порядке получения определённой концессии. Такие торговые концессии давались только смешанным обществам, в которых участвуют: правительство СССР в лице НКТорга, с одной стороны, и частная группа — с другой… Соотношение между экспортом и импортом у них (смешанных обществ) за это время резко изменилось. Из пассивного их торговый баланс стал активным".

При этом, по данным Гольдштейна, такие предприятия вели активную торговлю

с Турцией,

Польшей,

Грецией,

Австрией,

Сирией,

Египтом,

Палестиной.

Проще говоря, уже тогда, в 20-е годы XX века, импортные торговые операции осуществлялись как в отношении продукции зарубежных партнёров, участников обществ, так и в отношении товаров, закупаемых для этих целей иностранными участниками обществ у третьих компаний. Так компании-участники обществ выступали посредниками для параллельного импорта. Хотя тогда он ещё так и не назывался.

"Параллельный импорт" после Второй мировой войны

На качественно новый уровень внешняя торговля СССР, вновь сопряжённая с "параллельным импортом", стала выходить уже после Второй мировой. И связан этот рывок был с такой организацией, как Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

Здесь нужно сказать, что это вообще была организация с очень интересной историей.

Дело в том, что уже в последние годы Второй мировой, а особенно по её окончании Советский Союз вкладывался в страны Восточной Европы, чтобы нивелировать последствия войны и фактически спасти эти государства от экономического и промышленного краха.

При том, что сам Советский Союз был в далеко не лучшем состоянии. С 1949 года, с появлением СЭВ, эта помощь становилась взаимной.

Однако внезапно к 60-м годам Совет стал своеобразной альтернативой Европейскому экономическому союзу (ЕЭС), предшественнику ЕС, а потом, уже в 70-х, стал тесно экономически с ним сотрудничать.

В СЭВ даже появилась своя универсальная валюта, так называемый "переводный рубль", и свой Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС). Который был создан в качестве не только регулятора финансовых отношений членов СЭВ, но и для внешних торговых операций с тем же ЕЭС.

Советский Союз, стоит напомнить, продолжал находиться под разного рода старыми и новыми экономическими санкциями. Потому что холодную войну, естественно, никто не отменял. И в какой-то момент именно СЭВ стал той площадкой, через которую в рамках всё того же "параллельного импорта" в советскую Россию стали поступать необходимые ей импортные товары.

В итоге, все мы знаем, чем закончилось дело. Советский Союз распался, да и СЭВ, по общему мнению, с 80-х всё меньше выполнял свои многосторонние и такие перспективные функции.

Перспективы "параллельного импорта" сегодня

Но сейчас у России есть куда более мощный в рамках экономического потенциала альянс БРИКС и у этого союза тоже есть свой международный банк. Страны БРИКС, напомним, антироссийские санкции не поддержали. И более того, расширяют с нашей страной экономическое сотрудничество.

Если же возвращаться к истории вопроса, то после распада Союза наступил период 90-х, "дикого капитализма" и прочих интересных процессов.

Однако уже к началу нулевых в рамках экономической интеграции с Западом Россия стала выстраивать очень чёткую и максимально уважительную политику к иностранной интеллектуальной собственности. Чего, как показала дальнейшая история, наши западные партнёры, мягко говоря, не оценили.

Здесь, кстати, стоит отметить, что в ФАС РФ ещё в 2014 году, сразу после событий "Крымской весны", предвидя волну экономических санкций, приняли попытку юридического оформления "параллельного импорта", который должен был стать легальной нормой в России к 2020 году. Стал таковым он в итоге в 2022 году.

Но важно понимать, что решение это не было внезапным и, более того, все механизмы для реализации подобной модели, а главное, богатейший исторический опыт у России в таком ведении внешней торговли есть. А потому, кажется, панические истории про "дефицит всего" на российском рынке оказались несколько преувеличены и преждевременны. Нашу страну так просто из мирового рынка не удалишь.

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