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Автор Антон Куликов

Дымовая завеса: почему нельзя верить, будто в ЕС не хотят санкций против России

Экономика

Несколько ведущих государств Евросоюза не хотят готовить новый пакет экономических мер на случай "вторжения России на Украину". Вместо этого они предпочитают сфокусировать внимание и усилия на переговорах с Москвой.

Дымовая завеса: почему нельзя верить, будто в ЕС не хотят санкций против России

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер", — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности.

При этом некоторые другие страны полагают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания действий России.

Стоит заметить, что политики западных государств, в том числе вышеперечисленных "сфокусированных на диалоге", неоднократно выступали за последние недели с угрозами в адрес нашей страны, предупреждая, что Россия столкнётся с невиданными последствиями в случае "вторжения на Украину".

Нынешнее сообщение Bloomberg может свидетельствовать и о том, что в Евросоюзе сохраняется определённый скепсис относительно обоснованности заявлений американских официальных лиц о якобы готовящемся "вторжении".

В начале декабря источники Financial Times сообщили, что США убедили ЕС в том, что Россия готовится к "нападению" на Украину. Тогда Вашингтон предоставил странам Евросоюза "нехарактерный" и "крайне широкий" объём данных разведки о готовящемся вторжении. Что значит "нехарактерны" не совсем понятно, ведь США и европейские государства являются союзниками уже несколько десятков лет. Ну да ладно.

Так вот, среди этих "нехарактерных сведений" были данные о концентрации войск вдоль границ Украины и другая информация. Эти сведения помогли убедить некоторые скептически настроенные страны, в том числе Германию, в том, что "Кремль может скоро направить свои войска на Украину". США начали делиться информацией в начале ноября, перед встречей министров НАТО.

Конечно, одно другому не противоречит. Однако вовсе не факт, что сомнения части европейских союзников Вашингтон развеял окончательно и бесповоротно.

В любом случае не стоит придавать слишком большое значение информации о том, что в Евросоюзе сильно противятся санкциям против России. Заявлять можно что угодно (тем более со ссылкой на анонимные источники), но эти заявления вовсе необязательно будут соответствовать реальному положению дел. Да и давление Вашингтона тоже необходимо учитывать.

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Когда отменят санкции против России? // [Павел Чудинов]
Редактор: Елена Тимошкина
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