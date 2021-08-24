Могут ли талибы обвалить доллар

Процессы, происходящие в мировой финансовой системе, могут нивелировать ведущую роль американской валюты. Катализатором дедолларизации рискует стать "афганский" фактор. Как считает бывший председатель Goldman Sachs Asset Management и экс-министр финансов Великобритании Джим О'Нил, захват "Талибаном"* власти в Афганистане может угрожать стабильности доллара. Но насколько это вероятно, выясняем вместе с финансовым аналитиком ГК "ФИНАМ" Андреем Корнеевым.

Конечно, талибы — серьезная сила в своем регионе, но в мировых масштабах… вряд ли они настолько опасны. Они действительно оказывают весомое влияние на то, что происходит в Центральной Азии, потому что сейчас там существенно меняется расклад торговли. Афганистан сейчас находится в ситуации, когда большинство потенциальных инвесторов, а это Индия, Пакистан и Китай, не знают, что делать, они ждут, что ситуация разрешится.

При этом Андрей Корнеев отмечает, что доллар — пока еще самая крепкая валюта в мире.

"Повлиять на доллар талибы могут только косвенно и очень кратковременно. Допустим, там случится что-то очень нехорошее — массовое уничтожение людей или массовая экспатриация. А что экспатриировать? В Афганистане ничего не осталось. Все инвестиционные проекты, которые туда пытались вложить Китай, Индия и Пакистан, провалились. А уж при новой власти совсем непонятно. Хотя новая власть и призывает инвестировать в Афганистан, но пока никто не спешит. Поэтому не очень понятно, каким образом они вообще могут как-то повлиять на доллар. Страна с точки зрения финансов маленькая. Долларовых запасов у них нет. Нефть они не добывают. Нефтепроводы, газопроводы через них не идут. Единственная статья экспорта — это кедровые орехи, которые идут в Китай. Но там, по-моему, 200 тонн в год всего. Это смехотворные объемы. Конечно, есть еще такая статья экспорта, как наркотики, но она не учитывается. За счет чего он могут валить доллар?" — задается вопросом эксперт.

Конечно, талибы могут заставить понервничать инвесторов. На нервах доллар может качнуться. Если там что-то случится, например, они начнут сбивать самолеты или захватывать посольства, то тогда все мировые валюты отреагируют. Но это будет реакция не глобальная, а на конкретные действия, скорее всего, она будет кратковременная.

Как отмечает эксперт, дедолларизация идет независимо от чего-либо. Американцы сумели в течение XX века добиться того, что их валюта стала основной резервной и расчетной валютой в мире. Они заставили весь мир прогнуться под себя. Но сейчас доминированию американцев в мире приходит конец. Мир переходит к многополярной системе, ценность приобретает не только евро, но и юань. Вес доллара будет снижаться. Правда, этот процесс очень медленный. Но влияние доллара будет снижаться.

Насколько здесь способен повлиять Афганистан, очень трудно сказать. При этом Индия, Пакистан и Китай еще и обладают ядерным оружием, поспорить с ними будет очень тяжело даже более сильному сопернику, нежели чем Афганистан.

"Индия, Пакистан и Китай не вмешивались в афганские дела и пытались вести мирный диалог. Но, я думаю, Афганистан не станет ссориться с тремя державами. Да еще тут и Россия с севера. И Таджикистан, который, конечно, афганцы воспринимают как свой, но вряд ли мы его отдадим. Нет, я не вижу оснований для большего беспокойства. Афганистан, конечно, заставит понервничать. Они там могут натворить бед, они же и памятники сносят, и людей убивают, но обвалить мировые валюты и повлиять на мировую экономику им вряд ли удастся в глобальной перспективе" — отмечает эксперт.

Сдает ли доллар позиции?

Доллар 8 месяцев находится в узком коридоре — 72-76. Почему? Факторов очень много. На доллар влияет упавшая в цене нефть. Плюс сейчас идет налоговый период. Экспортеры вынуждены продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Плюс в рамках бюджетного правила Минфин закупает достаточно большие объемы валюты в Фонд национального благосостояния, а это тоже влияет на рубль. Но все они пока не являются определяющими факторами.

"Заметьте, что в последнее время антироссийская риторика со стороны США заметно поубавилась. Видимо, это результат встречи Путина и Байдена. Мы достроили "Северный поток", не услышав претензии со стороны США в кои-то веки. Мы строили его столько времени. И нас все время в чем-то упрекали. А тут полгода ни слова в адрес России. Видимо, где-то договорились. И это хорошо. Поэтому ничего страшного с рублем не происходит. Он качается в пределах этого коридора", — резюмирует эксперт.

* Организация, запрещенная в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.