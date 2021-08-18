Выбираемся из долговой ямы: как грамотно общаться с коллекторами

Ни для кого не секрет, что кредиты — основной способ для россиян как-то выжить в этом суровом мире. Однако зачастую заемщику выпадает большой приз в виде черного ящика с кроликом внутри — он узнает, что его банковский кредит продан, получив уведомление от коллекторского агентства. Ситуация вполне узнаваема для многих, не правда ли?

Но волноваться не стоит. Да, банку невыгодно вести счет должника, который подолгу не вносит платежи. Поэтому после неудачных попыток вернуть долг самостоятельно банки предпочитают передавать права на просроченные кредиты коллекторам. В коллекторских агентствах сотрудники планируют различные программы, чтобы помочь заемщику справиться с финансовой нагрузкой.

Как вести себя грамотно с коллекторами — давайте разбираться.

Эксперт ОНФ Вячеслав Курилин напоминает, что главное правило для заемщика — читать все, что дают на подпись. В целом приветствуется корректное общение с коллекторами. Если возникают ситуации, когда на заемщика оказывают давление или угрожают расправой, то необходимо обращаться в службу судебных приставов, которая осуществляет контроль за деятельностью коллекторов. Если дело доходит до реальных угроз и физического воздействия, то нужно обращаться в правоохранительные органы.

Эксперт отмечает, что с коллекторами не так часто подписываются какие-либо документы. Если речь идет о прощении долга, об отступных, то необходимо обращать внимание на то, что будет, когда человек произведет погашение. Часто коллекторы предлагают, например, погасить 10% долга и уверяют, что остальной долг будет погашен. Если такие соглашения подписываются, то нужно, чтобы в соглашении была фраза, из которой очевидно следует, что оставшийся долг будет погашен.

На что коллекторы имеют право?

Коллекторы имеют право общаться по телефону, могут отправлять смс, организовывать личные встречи. Если заемщик против данного общения, то он может написать заявление и отказаться от любых форм взаимодействия. В этом случае коллекторы смогут лишь обращаться в суд и в дальнейшем — к приставам. В интернете можно найти много шаблонов, образцов заявления об отказе от взаимодействия с коллекторами.

Если же коллекторы звонят по чужому кредиту, например, ближайшего родственника, то они совершают неправомерные действия. По данному факту можно смело обращаться в службу судебных приставов.

Вячеслав Курилин отмечает, что главное, если коллектор позвонил по телефону, сохранять спокойствие. Одна из задач коллектора — это вывести из состояния равновесия человека, то есть заставить его нервничать, волноваться, совершать необдуманные поступки, брать новые кредиты. Соответственно, главное — спокойно общаться, исходить из того, что проблема существует, но ее надо решать в цивилизованном правовом поле.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.