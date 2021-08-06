EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Урок для всех: конфликт США и Китая может оказаться "дымовой завесой"?

Экономика

Группа влиятельных американских предпринимателей обратилась к Белому дому с призывом возобновить переговоры с Китаем и снизить тарифы на импорт. По мнению бизнесменов, тарифы тормозят развитие экономики США.

Урок для всех: конфликт США и Китая может оказаться "дымовой завесой"?

От слов к делу и обратно

В общем, мало кто подвергает сомнению нарастающее противостояние США и Китая. Достаточно привычными стали заявления американских официальных лиц о проблемах в отношениях с КНР и даже об угрозе интересам и национальной безопасности США.

Однако до Дональда Трампа от слов к делу не переходили. Такая ситуация, в общем, устраивала если не всех, то многих. Не является секретом, что в США мощное китайское лобби. Причем его деятельность в большей степени связывают именно с демократической партией.

Предыдущий президент США ввел повышенные тарифы на целые группы товаров, которые импортируются из КНР. После этого Вашингтон и Пекин провели первый раунд торговых переговоров, по результатам которых было достигнуто соглашение о увеличении Китаем закупок товаров в США, в том числе энергоносителей и сельхозпродукции. Но второй раунд пока так и не начался.

В какой-то степени администрация Джо Байдена продолжила политику Трампа. По крайней мере, в той части, что касалась негативной риторики в отношении Китая.

А теперь у Пекина нашлись влиятельные сторонники в самих Соединенных Штатах. Вернее сказать, они и были, только на протяжении последнего времени активности в публичном пространстве не проявляли. Теперь проявили. И это имело значительный резонанс.

Бизнесмены просят переговоров

Ибо в письме, которое группа бизнесменов направила торговому представителю США Кэтрин Тай и министру финансов Джанет Йеллен, утверждается, что Китай выполнил "важные контрольные показатели и обязательства" по заключенному предыдущей администрацией торговому соглашению, включая открытие рынков для финансовых учреждений США и снижение некоторых нормативных барьеров для экспорта сельскохозяйственной продукции США в Китай.

"Торговая повестка дня, ориентированная на работников, должна учитывать затраты, которые тарифы США и Китая налагают на американцев, и отменять тарифы, которые наносят ущерб интересам США", — цитирует издание The Wall Street Journal выдержки из письма.

Издание отмечает, что содержание письма "отражает растущее разочарование ряда американских корпораций темпами пересмотра администрацией торговой и экономической политики в отношении Китая".

"Мы хотим выразить нашу поддержку дальнейшему взаимодействию с Китаем по торгово-экономическим вопросам", — говорится в письме.

Под "дальнейшим взаимодействием" подразумевается второй раунд переговоров, в ходе которых, считают американские бизнесмены, должны обсуждаться в том числе государственные субсидии, государственные закупки, кибербезопасность и цифровую торговлю.

Но чтобы не выглядеть совсем уж категорично, в письме сказано, что признании авторами письма маловероятности полного урегулирования тарифов, "если Китай не добьется существенного прогресса по основным вопросам".

В общем, из этого письма можно сделать вывод, что в США по-прежнему очень сильно влияние сторонников соглашения с Китаем. Уровень экономических отношений между двумя странами настолько велик и заинтересованность в них настолько сильна в самих Соединенных Штатах, что политические разногласия между Пекином и Вашингтоном на этом фоне вполне могут отойти на второй план.

То есть резкие заявления сторон в адрес друг друга пресса охотно подхватывает. Но реальное положение дел оказывается вовсе не таким, каким его можно себе представить на основании этих заявлений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы китай тарифы переговоры дональд трамп
Новости
Садальский раскрыл секрет Ларисы Голубкиной
Девять машин попали в ДТП в Ростовской области. Погибли не менее трех человек
Позиции Израиля обстреляло ливанское движение "Хезболлах"
В Бурятии съехал с дороги и опрокинулся автобус с 25 пассажирами
Возле посольства России в Кабуле убит афганский чиновник
Госдеп: американские дипломаты подверглись акустическим атакам на Кубе
Украинских синхронисток раскритиковали на родине за дружбу с россиянками
Ливан обрушил на северный Израиль 15 ракет
Сергей Шойгу: "Центры подрывной пропаганды созданы в Варшаве, Риге и Таллине"
Пострадавшая в аварии с блогером Билом подала иск на 1,7 млн рублей
Последние материалы
Госдеп: американские дипломаты подверглись акустическим атакам на Кубе
Украинских синхронисток раскритиковали на родине за дружбу с россиянками
Урок для всех: конфликт США и Китая может оказаться "дымовой завесой"?
Ливан обрушил на северный Израиль 15 ракет
Сергей Шойгу: "Центры подрывной пропаганды созданы в Варшаве, Риге и Таллине"
Пострадавшая в аварии с блогером Билом подала иск на 1,7 млн рублей
Без срока давности: главарь банды из "лихих 90-х" получил 25 лет колонии
Пореченков высказался об игре Бузовой на сцене МХАТа
Украинская писательница предложила переименовать Россию в "Московию"
Глава ВТБ: "Политический спор невозможно решить экономическими санкциями"
Популярное
Общество
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше

Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.

Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
Осунувшийся Семён Слепаков рассказал о лечении в карельской клинике
Наука и техника
В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары
Любовь Степушова Грузия выбывает из проекта "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Новости Грузии
Грузия выбывает из проекта "анти-Россия"
Бывший СССР
08.08.08: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен"
Белорусские оппозиционеры показали CNN "лагерь для политических" под Минском
Новости Белоруссии
Белорусские оппозиционеры показали CNN "лагерь для политических" под Минском
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников