Урок для всех: конфликт США и Китая может оказаться "дымовой завесой"?

Группа влиятельных американских предпринимателей обратилась к Белому дому с призывом возобновить переговоры с Китаем и снизить тарифы на импорт. По мнению бизнесменов, тарифы тормозят развитие экономики США.

От слов к делу и обратно

В общем, мало кто подвергает сомнению нарастающее противостояние США и Китая. Достаточно привычными стали заявления американских официальных лиц о проблемах в отношениях с КНР и даже об угрозе интересам и национальной безопасности США.

Однако до Дональда Трампа от слов к делу не переходили. Такая ситуация, в общем, устраивала если не всех, то многих. Не является секретом, что в США мощное китайское лобби. Причем его деятельность в большей степени связывают именно с демократической партией.

Предыдущий президент США ввел повышенные тарифы на целые группы товаров, которые импортируются из КНР. После этого Вашингтон и Пекин провели первый раунд торговых переговоров, по результатам которых было достигнуто соглашение о увеличении Китаем закупок товаров в США, в том числе энергоносителей и сельхозпродукции. Но второй раунд пока так и не начался.

В какой-то степени администрация Джо Байдена продолжила политику Трампа. По крайней мере, в той части, что касалась негативной риторики в отношении Китая.

А теперь у Пекина нашлись влиятельные сторонники в самих Соединенных Штатах. Вернее сказать, они и были, только на протяжении последнего времени активности в публичном пространстве не проявляли. Теперь проявили. И это имело значительный резонанс.

Бизнесмены просят переговоров

Ибо в письме, которое группа бизнесменов направила торговому представителю США Кэтрин Тай и министру финансов Джанет Йеллен, утверждается, что Китай выполнил "важные контрольные показатели и обязательства" по заключенному предыдущей администрацией торговому соглашению, включая открытие рынков для финансовых учреждений США и снижение некоторых нормативных барьеров для экспорта сельскохозяйственной продукции США в Китай.

"Торговая повестка дня, ориентированная на работников, должна учитывать затраты, которые тарифы США и Китая налагают на американцев, и отменять тарифы, которые наносят ущерб интересам США", — цитирует издание The Wall Street Journal выдержки из письма.

Издание отмечает, что содержание письма "отражает растущее разочарование ряда американских корпораций темпами пересмотра администрацией торговой и экономической политики в отношении Китая".

"Мы хотим выразить нашу поддержку дальнейшему взаимодействию с Китаем по торгово-экономическим вопросам", — говорится в письме.

Под "дальнейшим взаимодействием" подразумевается второй раунд переговоров, в ходе которых, считают американские бизнесмены, должны обсуждаться в том числе государственные субсидии, государственные закупки, кибербезопасность и цифровую торговлю.

Но чтобы не выглядеть совсем уж категорично, в письме сказано, что признании авторами письма маловероятности полного урегулирования тарифов, "если Китай не добьется существенного прогресса по основным вопросам".

В общем, из этого письма можно сделать вывод, что в США по-прежнему очень сильно влияние сторонников соглашения с Китаем. Уровень экономических отношений между двумя странами настолько велик и заинтересованность в них настолько сильна в самих Соединенных Штатах, что политические разногласия между Пекином и Вашингтоном на этом фоне вполне могут отойти на второй план.

То есть резкие заявления сторон в адрес друг друга пресса охотно подхватывает. Но реальное положение дел оказывается вовсе не таким, каким его можно себе представить на основании этих заявлений.