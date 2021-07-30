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Автор Олег Артюков

Ошеломительный взлет: почему растет торговля между США и Россией и насколько это важно

Экономика

Импорт российских товаров в США в январе-мае 2021 года вырос в почти полтора раза и достиг почти 11,5 миллиардов долларов. С одной стороны, цифра не то чтобы очень большая. С другой, и такого вполне могло бы не быть, учитывая уровень отношений между двумя странами и санкции, которые США постоянно вводят против России.

Ошеломительный взлет: почему растет торговля между США и Россией и насколько это важно

Резкий рост

По сравнению с тем же периодом прошлого года импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов показал рост на 78 процентов, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Census Bureau.

Почти в полтора раза вырос импорт российских драгоценных и полудрагоценных металлов и камней. Более чем на треть увеличился ввоз удобрений, а железа и стали — повысился на четверть. Кроме того, импортная статистика США показала рост поставок из России по ряду несырьевых товарных категорий. Например, вырос импорт российских мороженых крабов.

При этом данные Федеральной таможенной службы России по экспорту в США показывают рост только на 26 процентов за год, 6,1 млрд долларов. Но ничего странного, в данных ФТС отражаются только прямые поставки из России. А американцы отмечают все товары российского происхождения, независимо от того, откуда они прибыли.

Казалось бы, при находящихся на чрезвычайно низком уровне отношениях между двумя странами, рост импорта может показаться странным. Хотя это как раз тот случай, о котором говорят "ничего личного, только бизнес".

Например, рост поставок нефтепродуктов связан с санкциями, которые США ввели против Венесуэлы. А американские НПЗ нуждаются в поставках сортов нефти, которые поставлялись из этой страны. И нашли замену в России.

Не стоит преувеличивать

Что касается американских санкций, то они не охватывают основные направления торговли между двумя странами. Охватывали бы, если б Вашингтон ввел эмбарго на покупку тех или иных российских товаров. Но пока до этого дело не дошло.

Ну и кроме того, сказывается влияние пандемии коронавируса, которая спровоцировала проблемы в привычных логистических цепочек. А восстановление экономики спровоцировало еще и серьезный рост цен на сырьевые товары.

Впрочем, из значительного роста торговли между Россией и США едва ли стоит делать какие-то далекоидущие выводы. Во-первых, ни США для России, ни Россия для США не являются торговыми партнерами номер один, два, и даже пять. Во-вторых, нынешний рост едва ли будет долговременным. Повлиять на него могут как политические факторы, так и изменение цен на то же сырье.

Так что следует исходить из того, что на данный момент такой рост есть. И само по себе это, конечно же, неплохо. Но и не более того.

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Темы санкции торговля экспорт нефти
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