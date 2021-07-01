Новая пенсионная реформа - благо или вред?

Российский Центробанк готовит новую пенсионную реформу совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Суть новейших преобразований — трансформация пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Теперь средства будут принадлежать гражданам, а не государству.

Планируется также возрождение принципа софинансирования, но пока еще продолжается обсуждение размеров и фори такого накопления. По словам заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина, Центробанк выступает за решение "вопроса с обязательным пенсионным страхованием" (ОПС).

Необходима трансформация этой "квазигосударственной системы" в негосударственное пенсионное обеспечение. Отмечается, что в таком случае будет предусмотрена возможность досрочной выплаты.

Со своей стороны, гендиректор "ВТБ Пенсионного фонда" Лариса Горчаковская пояснила, что накопленные средства можно будет получить в виде пенсии или в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях. Список будет определен позже, добавила она.

Источник в НПФ рассказали, что Банк России принял за базовую идею трансформации ОПС в НПО, озвученную на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной год назад.

Тогда разговор шел о:

налоговом пенсионном вычете по аналогии с ИИС,

софинансировании,

системе гарантирования,

законодательном отказе от исключительного вида деятельности для фондов.

Авторы концепта считают, что в результате должна сложиться новая трехкомпонентная пенсионная система.

В нее буду включены:

стандартная пенсионная схема, индивидуальные пенсионные планы с разными сроками выплат и разными вариантами взносов, корпоративные пенсионные программы.

Эксперты отмечают, что стандартная схема НПО будет содержать минимальные риски. А пока напомним, что сегодня в России меняется порядок зачисления пенсий и социальных выплат от государства.

Получать деньги, в том числе по программе материнского капитала, на свои банковские карты смогут только клиенты российской системы "Мир". Выплаты на карты международных платежных систем Visa и Mastercard прекращены, отмечают в проекте "Банкста".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.