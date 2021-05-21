Почему Илон Маск не построит завод Tesla в России

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на российский рынок. И более того, компания рассматривает Россию для строительства завода. Правда, "потенциально".

Россия и Tesla

"Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас", — отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание" в режиме видеосвязи.

Кроме того, говоря о производственных мощностях Tesla, Маск упомянул, что они расположены, в частности, в США и Китае, но компания рассматривает расширение географии. "Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию", — заявил глава Tesla.

Практически сразу же после этого российские губернаторы стали предлагать свои регионы для размещения завода Tesla.

"Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому", — написал губернатор Калужской области Владислав Шапша на своей странице во "ВКонтакте".

"Неподалеку от Ижевска есть инвестиционный участок площадью в 200 га. Мы предоставим все необходимое для создания на нем производства Teсла и готовы адресно работать с инвестором, чтобы подобрать максимально комфортные условия. Всего в республике 40 тыс. га промышленных площадей. В разгар пандемии мы одни из первых в стране разрешили работать производственным предприятиям, при этом соблюдая все антиковидные меры. И у нас есть опыт запуска производства автомобилей на предприятии "Лада Ижевск", где делали легендарные "Москвичи" и автомобили "Иж". А сейчас выпускают "Ладу Весту"", — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

А губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к миллиардеру в "Твиттере" по-английски (перевод): "Илон Маск, Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы для вас найдем идеальное место".

Вполне вероятно, что еще какие-то российские регионы подключатся к гонке за потенциальное строительство завода Tesla.

Почему завод Tesla в России едва ли появится в ближайшее время

При этом, вполне очевидно, что строительство завода — это весьма отдаленная перспектива. Если вообще осуществимая. И все участники этой истории это прекрасно понимают.

Дело в том, что Tesla сейчас строит завод в Германии, под Берлином. Можно предполагать, что его мощности вполне хватит для снабжения автомобилями и европейских стран, и России с государствами СНГ.

Если компания и в самом деле придет в нашу страну. Во-первых, Tesla достаточно дороги, для России это не массовый сегмент. А несколько тысяч штук можно привезти и из Германии.

Во-вторых, в нашей стране только начинается развитие инфраструктуры для электромобилей. Они у нас есть, и те же Tesla неофициально продают. Но число владельцев таких автомобилей исчисляется тысячами, в основном в Москве и еще нескольких крупных городах. В общем, пройдет еще не один год, прежде чем российский рынок действительно заинтересует Tesla.

Хотя, конечно, вполне возможно размещение производства каких-то компонентов для электромобилей. Это куда более реальный вариант. Но интересен он для Tesla — вопрос открытый.