Американские эксперты в связи с ростом количества вакцинируемых прогнозируют прекращение пандемии. Растёт и количество предположений, каким будет мир после COVID-19.
Фактически аналитики предлагают к рассмотрению модели, основанные на построениях о реорганизованной экономикe, пишет бывший старший аналитик ЦРУ по Восточной Азии Кент Харрингтон.
В США подавляющее большинство прогнозистов говорят о вероятности более высоких темпов экономического роста в США после массовой вакцинации (которая позволит высвободить потребительские расходы).
К тому же, правительство выделит новый пакет мер по восстановлению в размере 1,9 триллиона долларов.
Но пара экономистов из МВФ говорят о том, что легко не будет. В долгосрочной перспективе, заявили Филипп Барретт и София Чен, проявят себя и политические и социальные последствия.
Последние вообще могут не проявляться годами, так что все локдауны, ограниченная мобильность и вызванные кризисом демонстрации национального единства ещё дадут о себе знать.
Исследование МВФ ещё находится в работе, но уже включает в себя собранные в 130 странах данные о 569 эпизодах общественных беспорядков с 1980-х по 2020 год, а также о почти 11 тысячах международных эпидемий и стихийных бедствий с 1990 года.
Итак, какие выводы можно сделать уже сейчас? Инфекции не способствуют организации протестов, и авторитарные режимы охотно используют их для закручивания политических гаек.
Баррет и Чен также отмечают, что любая подобная инфекция несёт повышенный риск серьёзного правительственного кризиса в течение двух лет после тяжёлой эпидемии.
А в анализе консалтинговой группы Verisk Maplecroft говорится об "индексе гражданских беспорядков".
Эксперты оценивают риски для предприятий на уровне страны и провинции. В декабре индекс сигнализировал о вероятности роста протестов до 2022 года в 75 странах, включая США.
Вывод делается однозначный: пандемия усугубила ранее существовавшую социальную и политическую напряжённость.
Аналитики пишут, что всплеск нестабильности "произойдёт на фоне болезненного восстановления экономики после пандемии, которое, вероятно, вызовет недовольство населения правительствами, находящимися у власти".
С методами борьбы с коронавирусом тоже не всё гладко. Пока ВОЗ вынужден констатировать факт, что в феврале граждане почти 130 стран ещё не получили первую дозу вакцины.
Даже в Индии, которая является лидером среди развивающихся стран и крупнейшим производителем вакцин в мире, по состоянию на 17 марта прививки получили только 2,2% населения по сравнению с 32,3% в США.
Африка сильно отстаёт от других в плане защиты населения. Отсутствие прививки будет ограничивать экономику континента, а безработная молодёжь станет источником политической нестабильности.
Напомним, прошлой осенью Всемирный банк дал прогноз, что в 2020 году пандемия приведёт к крайней нищете 115 миллионов человек.
Сотня развивающихся стран может не получить достаточное количество вакцин для защиты своего населения в течение следующих двух-трёх лет. Разумеется, на этом фоне неотвратим упадок "общего благосостояния".
С Барреттом и Чен согласны аналитики ЦРУ, которые считают, что прогнозы — это одно, а предупреждения — другое. А в МВФ озвучили вывод, что понимание последствий эпидемий для социальных волнений имеет решающее значение для подготовки к потенциальным социальным последствиям, вызванным пандемией COVID-19.
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