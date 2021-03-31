ЦРУ и МВФ спрогнозировали последствия коронавируса

Американские эксперты в связи с ростом количества вакцинируемых прогнозируют прекращение пандемии. Растёт и количество предположений, каким будет мир после COVID-19.

Фактически аналитики предлагают к рассмотрению модели, основанные на построениях о реорганизованной экономикe, пишет бывший старший аналитик ЦРУ по Восточной Азии Кент Харрингтон.

В США подавляющее большинство прогнозистов говорят о вероятности более высоких темпов экономического роста в США после массовой вакцинации (которая позволит высвободить потребительские расходы).

К тому же, правительство выделит новый пакет мер по восстановлению в размере 1,9 триллиона долларов.

Но пара экономистов из МВФ говорят о том, что легко не будет. В долгосрочной перспективе, заявили Филипп Барретт и София Чен, проявят себя и политические и социальные последствия.

Последние вообще могут не проявляться годами, так что все локдауны, ограниченная мобильность и вызванные кризисом демонстрации национального единства ещё дадут о себе знать.

Исследование МВФ ещё находится в работе, но уже включает в себя собранные в 130 странах данные о 569 эпизодах общественных беспорядков с 1980-х по 2020 год, а также о почти 11 тысячах международных эпидемий и стихийных бедствий с 1990 года.

Итак, какие выводы можно сделать уже сейчас? Инфекции не способствуют организации протестов, и авторитарные режимы охотно используют их для закручивания политических гаек.

Баррет и Чен также отмечают, что любая подобная инфекция несёт повышенный риск серьёзного правительственного кризиса в течение двух лет после тяжёлой эпидемии.

А в анализе консалтинговой группы Verisk Maplecroft говорится об "индексе гражданских беспорядков".

Эксперты оценивают риски для предприятий на уровне страны и провинции. В декабре индекс сигнализировал о вероятности роста протестов до 2022 года в 75 странах, включая США.

Вывод делается однозначный: пандемия усугубила ранее существовавшую социальную и политическую напряжённость.

Аналитики пишут, что всплеск нестабильности "произойдёт на фоне болезненного восстановления экономики после пандемии, которое, вероятно, вызовет недовольство населения правительствами, находящимися у власти".

С методами борьбы с коронавирусом тоже не всё гладко. Пока ВОЗ вынужден констатировать факт, что в феврале граждане почти 130 стран ещё не получили первую дозу вакцины.

Даже в Индии, которая является лидером среди развивающихся стран и крупнейшим производителем вакцин в мире, по состоянию на 17 марта прививки получили только 2,2% населения по сравнению с 32,3% в США.

Африка сильно отстаёт от других в плане защиты населения. Отсутствие прививки будет ограничивать экономику континента, а безработная молодёжь станет источником политической нестабильности.

Напомним, прошлой осенью Всемирный банк дал прогноз, что в 2020 году пандемия приведёт к крайней нищете 115 миллионов человек.

Сотня развивающихся стран может не получить достаточное количество вакцин для защиты своего населения в течение следующих двух-трёх лет. Разумеется, на этом фоне неотвратим упадок "общего благосостояния".

С Барреттом и Чен согласны аналитики ЦРУ, которые считают, что прогнозы — это одно, а предупреждения — другое. А в МВФ озвучили вывод, что понимание последствий эпидемий для социальных волнений имеет решающее значение для подготовки к потенциальным социальным последствиям, вызванным пандемией COVID-19.