Максим Чирков: сейчас неудобства для людей возможны — но не для экономики

В европейских странах возвращаются к ограничительным мерам из-за распространения коронавируса. Довольно жесткие карантинные меры введены во Франции, в Германии, в Испании, в Великобритании.

Подходят ли России решения Запада

Очевидно, что еще одним следствием ограничительных мер станет удар по экономике. На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что для России не подходят решения, которые предпринимают власти западных государств.

"Резкий выход, конечно, будет характеризоваться тем, что мы можем подорвать основы стабильности и основы экономики. В то же время и долгий выход, как это, мы видим, происходит в ряде стран Запада с развитыми экономиками, тоже имеет риски. Потому что длительный выход усиливает дисбаланс в экономике, длительный выход может подорвать и перспективы роста", — сказал Силуанов.

По словам министра, решения стран Запада для нашей страны не подходят: "Россия как раз демонстрирует свои усилия и возможности для того, чтобы показать пример, как это можно делать".

Особенности подхода

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков считает, что Россия действительно не прибегает к таким же ограничениям, как власти западных государств.

"Действительно в России существует достаточно много мер для поддержки самых разных отраслей экономики. Но в общем и целом, надо сказать, что методология борьбы с кризисом близка — и что мы видим в странах Запада, и что мы видим в России", — сказал эксперт "Правде.Ру".

В то же время, отметил Максим Чирков, в России позже принимают меры в условиях пандемии:

"Из особенностей можно отметить, что, наверное, все-таки Россия несколько позже принимает определенные меры и, может быть, менее решительно поначалу была настроена. Но как сейчас видно, в России эта поддержка и населения, и компаний, которые находятся в зоне риска, все-таки, можно сказать, что она эффективна с определенными допущениями, я бы так сказал".

В чем у России определенные преимущества, так в это грамотно выстроенной борьбе с последствиями коронакризиса, полагает эксперт.

"И в Германии, и во Франции, и в Великобритании вводятся новые ограничительные меры. Аналогичных мер в России, даже частичного закрытия экономики, пока нет. Государство понимает, что борьба с коронавирусом — это очень важный приоритет, но вопрос в том какими методами", — сказал экономист.

По его мнению, вторая волна будет мягче, чем в западных странах.

"Все-таки в нашей стране пришли к осознанию, что жесткое закрытие экономики никому не нужно и очень вредно. Надо применять в случае необходимости жесткие противоэпидемические меры, связанные с социальным дистанцированием, с ношением масок, с ношением перчаток, но ни в коем случае не трогать компании, разные сектора российской экономики", — сказал Максим Чирков.

"Насколько мы эффективно будем сражаться с коронавирусом, настолько же мы будем экономически получать преимущества относительно самых развитых стран Запада, с которыми у России, конечно, основная конкуренция. Несмотря на то, что нашу экономику критикуют, все-таки мы конкурируем действительно с лидерами, надо это четко понимать, мы конкурируем в основном с развитыми странами", — уверен экономист.

По его мнению, залог успеха, это грамотная комбинация между экономической помощью и аккуратными, но эффективными методами борьбы с коронавирусом:

"Как врачи говорят, сейчас главное помочь, а не навредить. Те ограничительные меры, которые больше коснутся регионов России, должны вредить минимально или вообще не вредить. Неудобства для людей возможны. Но это лично для людей. Для экономики нанесение какого-то ущерба надо избегать".

"Мы понимаем, что первое полугодие в экономике России провальное. Сейчас все-таки мы восстанавливаемся уже точно, восстанавливаемся даже лучше пессимистичных и нейтральных прогнозов. И важно, чтобы это восстановление не останавливать, не задерживать жесткими мерами, которые останавливают целые сектора экономики", — подчеркнул Максим Чирков.