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Автор Александр Шторм

Россияне просрочили кредитов и займов на триллион рублей

Экономика

Россияне набрали кредитов, справиться с которыми не смогут никогда. Объём необходимой помощи государства составляет 210 млрд рублей, а весь долг россиян приближается к триллиону.

Россияне просрочили кредитов и займов на триллион рублей

Об этом рассказали специалисты бюро кредитных историй "Эквифакс". По мнению банковских аналитиков, взамен модели потребления в кредит приходит сберегательная модель.

При этом "плохие долги" у населения накопились по трём направлениям — микрозаймам, ипотеке и автокредитам. Именно объём проблемных кредитов с существенной просрочкой платежей совокупно составил около 208 млрд руб.

А вся просроченная задолженность физических лиц достигает почти триллиона - 830 млрд руб.

Показатели взлетели именно во время пандемии, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Он добавил, что доля просроченной задолженности от объёма кредитования составляет около 4,5% против 4,1% на начало года. Мехтиев при этим предрекает, что

"пик дефолтов нас ждёт в сентябре-октябре, после чего ситуация начнёт выравниваться при реализации позитивного прогноза".

Так что те самые 210 млрд рублей нужны именно населению как помощь от государства, считает аналитик компании "Финам" Алексей Коренев. Деньги в стране есть. Хотя Мехтиев подчеркнул, что отнюдь не все текущие должники умирают с голода.

Разумеется, пандемия серьёзно повлияла на платежеспособность заёмщиков.

Сегодня основная причина просрочки — отсутствие возможности у заёмщика обслуживать кредит. Соответственно, не за горами переход от потребления в кредит к сбережению. По словам Коренева, несмотря на высокую и растущую закредитованность, всё больше россиян сейчас начинают создавать личную "подушку безопасности" на случай форс-мажора.

Как пояснила исполнительный директор компании Creditter Фарида Валуева, люди больше сейчас не стремятся взять больше кредитов, они стремятся избавиться от долгов.

Хотя, по сути, "жизнь в кредит" — это однозначный серьёзный драйвер экономического развития" и альтернатив ему нет. Если кредиты становятся проблемным балластом, развитие экономики тормозится очень существенно, подытожили эксперты.

Кстати, в 2020 году россияне стали рекордно меньше тратить, но больше выпивать. За первое полугодие 2020 года россияне рекордно сократили потребительские расходы — это показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В среднем жители России сократили расходы на 11,5 тыс. рублей, а москвичи — аж на 41 тысячу. Такое сокращение является максимальным с 2006 года.

На динамику потребительских расходов повлияло объективное сокращение повседневных трат из-за пандемии коронавируса. Граждане были на самоизоляции и поэтому экономили на транспорте, обедах вне дома, одежде, не тратили деньги на рестораны и развлечения.

При этом увеличились расходы на продукты, лекарства, алкоголь. Также эксперты отметили рост расходов в секторе домашних развлечений, где, например, выросли покупки в онлайн-кинотеатрах.

Осенью российские банки ждут дефолта 20-30% заёмщиков — прогнозируется всплеск неплатежей и просрочек должников. Также НАФИ выяснила, что за время "корона-кризиса" более 72% российских семей "увязли в кредитах и микрозаймах".

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Темы фссп коллекторы микрозаймы кредитование
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