Эксперты прогнозируют банкротства бизнеса и граждан

Российские предприятия будут банкротиться все чаще на волне разрыва экономических связей. Причиной этого становятся неплатежи за уже поставленные товары и услуги.

С этой проблемой сталкивается каждое третье малое предприятие в России. А каждое четвертое предприятие и само не в состоянии выполнить обязательства перед кредиторами.

На зарплату денег нет у половины небольших компаний, свидетельствуют итоги опроса, проведенный институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей.

На самом деле, неплатежи могут допускать даже крупные игроки, обрекая контрагентов на банкротство.

Выяснилось, что 53% малых и средних предприятий находятся на грани "катастрофы".

Такие данные предоставила пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова по результатам всероссийского опроса руководителей более чем 2 тыс. малых и средних компаний в конце мая.

Сегодня 52% компаний не имеют ресурсов для выплаты заработных плат и налогов с фонда оплаты труда.

Далее следуют трудности с оплатой аренды: на них указали почти 43% опрошенных. 39% предприятий жалуются на систематические неплатежи со стороны контрагентов по уже отгруженным товарам и оказанным услугам.

36% не могут оплачивать коммунальные услуги

26% — выполнять обязательства перед банками.

Также известно, что в конце первого квартала снижение доходов бизнеса негативно повлияло на платежную дисциплину участников рынка. В малом бизнесе доля компаний, допускающих среднюю просрочку более 90 дней, выросла примерно на 40% и составила более 5%.

Резкое увеличение "плохих плательщиков", допускающих просрочку более чем на 90 дней, составило 4,6%. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, "сегодня неплатежи — главная угроза функционирования производственных цепочек". Проблема также и в том, что поддержка государства откровенно недостаточна.

В мониторинге Титова говорится и о том, что "половина респондентов сообщили, что их компания не входит по основному виду деятельности в число наиболее пострадавших отраслей в результате пандемии COVID-19 по утвержденному правительством перечню".

Соответственно, никакой поддержки от государства они не получили. И, что характерно, не получат.

По сути, большинство введенных правительством мер либо недоступными, либо невостребованными по причине условий. Так что повод почувствовать себя оставленными на произвол судьбы есть не только у простых граждан, но и у бизнесменов в том числе.