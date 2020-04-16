"Сделка века" не спасет: бюджет получит менее $1 за баррель нефти в мае

Соглашение о резком сокращении добычи нефти ОПЕК+, участником которого является и Россия, не спасет от значительного сокращения поступлений в бюджет страны. По крайней мере, в мае — с начала следующего месяца экспортная пошлина на нефть снизится с 52 долларов за тонну до 6,8 доллара.

Сколько сейчас и сколько будет

О сокращении экспортной пошлины стало известно 15 апреля. А вообще, рассчитывается она по итогам наблюдений за ценами на нефть в течение месяца. С 15 марта по 14 апреля средняя цена российской экспортной нефти Urals составила 19 долларов за баррель (порядка 138,7 долларов за тонну).

Соответственно, отмечает агентство Bloomberg, с начала мая российский бюджет будет получать примерно 0,93 доллара за баррель экспортируемой нефти. Сравним с данными за апрель — 7,12 доллара за баррель. Сокращение, таким образом, составит 87 процентов.

При этом надо учитывать, что пошлиной облагается не вся экспортируемая из России нефть. Для ряда месторождений — в Восточной Сибири, на Каспии — действует льготная ставка, которая остается на нулевом уровне с 1 февраля 2015 года.

Кроме того, наряду с сокращением экспортных пошлин на нефть следует ожидать и значительного сокращения пошлин на нефтепродукты, поставляемых за рубеж — различные виды топлива, масла и прочее. Хотя наиболее крупной является пошлина на сырую нефть.

Но без сделки было бы еще хуже?

Напомним, ранее вице-президент компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун говорил, что после заключения сделки ОПЕК+ Россия может рассчитывать на получение дополнительного ежедневного дохода в размере 70-80 миллионов долларов. Правда, для этого цены на нефть должны оставаться в диапазоне 30-40 долларов.

В начале марта, после того как развалилась предыдущая сделка, тот же Леонид Федун утверждал, что потери российского бюджета составят 100-150 миллионов долларов ежедневно. Как видим, за месяц оценки вице-президента нефтяной компании скорректировались весьма существенно. Что, в общем, понятно.

Между тем, прогнозы ОПЕК по поводу спроса на нефть остаются неутешительными. Организация прогнозирует в 2020 году самое сильное в истории падение спроса на нефть — на 6,8 миллионов баррелей в сутки. Это, так сказать, средняя температура по палате. В текущем же месяце падение цен составит 20 миллионов баррелей в сутки.