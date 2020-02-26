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Автор Петр Фадеев

Мировые рынки продолжают падение из-за пандемии

Экономика » Рынки

Вспышка заболевания в Италии заставила кинокомпанию Paramount приостановить съемки фильма "Миссия невозможна VII" в Венеции. По плану триллер, главным действующим лицом которого является Том Круз (агент Итан Хант, которого постоянно "подставляет" правительство), должен был сниматься в течение трех недель в Италии.

"Мы прислушались к озабоченности членов съемочной группы и позволили вернуться им домой до возобновления съемок. Ситуация отслеживается благодаря контактам с официальными органами и организациями здравоохранения", — прокомментировал решение представитель Paramount.

Между тем на мировых фондовых рынках продолжается рекордная распродажа. В понедельник, 24 февраля, американский фондовый индекс Dow Jones Industrial на фоне вспышки заболевания в Италии и Южной Корее (в последней сейчас зафиксировано уже более 1200 случаев) отметился падением на более чем 1000 пунктов - это произошло третий раз в истории рынков США. Вторник, 25 февраля, завершился в США падением Dow на 3,2% (распространение пандемии в Иране усугубило опасения инвесторов). Таким образом, за последние четыре дня индекс акций крупнейших компаний потерял 2267 пунктов и сейчас находится на уровне меньше 8% от недавних рекордных величин. Индекс S&P 500, отслеживающий более широкий набор котирующихся акций, понизился на 3% (уже на 7% ниже рекордного уровня). Индекс компаний высоких технологий Nasdaq Composite упал на 2,8% (то есть текущий показатель почти на 9% ниже максимума).

"Медведи" еще не проснулись

Если Dow продолжит движение вниз и уменьшится на 10%, это будет официальным объявлением коррекции на фондовых рынках — брокеры и их клиенты запустят еще более массивную распродажу переоцененных активов, сработают ордеры "продавать". Коррекция на американском фондовом рынке не может не затронуть и другие глобальные рынки — Лондон, Токио и другие не будут ждать. Коррекция неизбежно затронет и российские компании. Это не станет входом на территорию "медвежьего" рынка (пока не станет) — совсем большой распродажи не получится. Но цена акций компаний, продукция которых обычно востребована на уязвимых рынках (китайском прежде всего), снизится значительно. Поскольку, очевидно, упадут их доходы.

Федрезерв готов снизить ставку

Причем все это происходит на фоне того, что рынок уже рассматривает высокую вероятность понижения ставки Федеральным резервом США. Словесная интервенция уже последовала. На пресс-конференции 25 февраля вице-председатель Федрезерва Ричард Кларида отметил, что центральный банк внимательно отслеживает распространение пандемии коронавируса и ее влияние на экономику, но пока рано говорить о деталях. Тем не менее представитель Федрезерва заверил, что реакция немедленно последует, если какие-либо факторы станут угрозой прогнозу экономического развития США. 24 февраля на территории страны было зафиксировано 14 случаев заболевания.

Продолжается снижение цен на нефтяном рынке. Во вторник Brent потеряла 2.4%, достигнув цены 54,95 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate crude понизилась в цене на 3%, упав до 49,9. Российская Urals 25 февраля торговалась на уровне 53,55 доллара за баррель, потеряв за месяц в цене почти 10% (27 января 57,15 доллара).

Угроза хрупкому выздоровлению

Согласно прогнозу МВФ, глобальная экономика вырастет в этом году на 3,3%, что выше 2,9% роста в прошлом году. Однако, как заявила 24 февраля на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 председатель МВФ Кристалина Георгиева, это увеличение роста достаточно уязвимо перед непредвиденными обстоятельствами: пандемия может повлиять на конечный результат.

"COVID-19 стал наглядным напоминанием о нашей нынешней взаимосвязанности и о том, что нам необходимо работать сообща", — сказала она.

Кристалина Георгиева подчеркнула, что даже в случае эффективного отпора заболеванию со стороны стран мира полностью избежать влияния пандемии невозможно: коронавирус уменьшит мировой рост на 0,1%, а экономика Китая увеличится в этом году не более чем на 5,6%.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила возможные потери индустрии авиаперевозок в этом году в 29,3 млрд долларов. Впервые за 10 лет число пассажиров упало. Jaguar Land Rover предупредил о том, что запасы авточастей для сборки на британских заводах близки к исчерпанию — а китайские заводы, на которых они производятся, остаются закрытыми. Компания Apple объявила о падении спроса на свою продукцию и пересмотре прогноза доходов (она также испытывает нехватку запчастей из-за проблем с производством на территории Китая). Hermes и другие люксовые бренды также констатировали проблемы.

Америка в ожидании пандемии

Встретить коронавирус готовятся в США. Правительственный Центр США по контролю и профилактике заболеваемости (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 25 февраля предупредил американцев о необходимости быть готовыми к приходу пандемии на территорию страны.

"Данные, полученные нами за последнюю неделю, увеличили уровень нашей обеспокоенности, и мы ожидаем, что вирус неизбежно затронет сообщества в нашей стране", — заявила глава отдела респираторных заболеваний CDC Нэнси Мессонье.

Масштаб вспышки невозможно предположить, но "воздействие ее на повседневную жизнь будет ощутимым", сказала она. Сан-Франциско уже объявил чрезвычайное положение.

Коронавирус остается фактором, вносящим крайнюю неопределенность в нынешнюю ситуацию. Поскольку только китайская экономика обеспечивает более 18% глобального ВВП. Трудно предугадать, к чему приведет распространение пандемии и даже частичный экономический паралич других стран — в том числе развитых.

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