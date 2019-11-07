Эксперт: нужен отцовский капитал для повышения рождаемости

Проблема естественной убыли населения — из серии "немцы под Москвой". Нужно повысить расходы на здравоохранение в 2-3 раза, считает эксперт Андрей Коротаев.

Счетная палата заявила в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь текущего года, что с начала года численность населения в РФ сократилась на 52,5 тыс. человек и составила 146,7 млн человек. Отмечается, что миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%. Данные за 2019 год говорят о том, что четвертый год подряд естественная убыль населения ускоряется, что "создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", говорится в отчете.

Как сказал "Правде.Ру" Андрей Коротаев, ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС, естественный прирост можно увеличивать не только ростом рождаемости, но и снижением смертности. По словам эксперта, майским указом Путина в 2018 году была поставлена задача выхода в положительный естественный прирост именно за счет снижения смертности — до 78 лет к 2024 году. В прошлом году этот показатель был чуть меньше 73 лет, и это довольно приличное расстояние до конечного результата, считает эксперт.

В 2017 году, продолжил Андрей Коротаев, у нас был рост продолжительности жизни на год, и эксперт связывает его с запретом продаж "фанфуриков" — псевдонастоек боярышника. Последние 2 года ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) росла темпами около 3 месяцев в год. "Такими темпами мы к 2024 году будем иметь лишь 74 года. Майский указ будет недовыполнен на 4 года — и это очень много", — отметил эксперт.

По мнению Андрея Коротаева, в качестве модельной страны в области демографии для майского указа выступала Куба, в которой создана очень эффективная система здравоохранения, так, по ОПЖ Кубе удалось обогнать США. По словам эксперта, это сделано за счет больших расходов на здравоохранение, их доля в ВВП в 3 раза больше, чем в России. Таким образом, нам надо тоже их повышать, и не на 5-10%, как планируется, а в 2-3 раза.

"Если мы в 2 раза государственные расходы на здравоохранение не поднимем, то на майском указе надо ставить крест, надо прямо сказать, что это было несерьезное обещание", — сказал Андрей Коротаев. Есть много и других резервов, сейчас место "фанфуриков" занимают аптечный спирт и всякие антисептические препараты. Надо повысить акцизы на сигареты до уровня хотя бы Болгарии, Румынии. Это дало бы плюс триллион рублей в бюджет. Вот эти деньги можно было бы расходовать на подъем рождаемости.

Из мер по подъему рождаемости наиболее перспективная из сейчас обсуждаемых — это отцовский капитал, сказал Андрей Коротаев. После рождения третьего и последующих детей надо давать полной семье с отцом в районе миллиона рублей.

"Проблема какая? Немцы под Москвой, а мы пытаемся их отогнать легким стрелковым оружием. Здесь нужна тяжелая артиллерия, а не та мелочь, которая сейчас есть в нацпроектах и по здравоохранению, и по демографии. Это не соответствует масштабу угрозы. Нужно разами мыслить, а не процентами. Если речь идет о подъеме рождаемости, нужно что-то масштаба материнского капитала, чтобы пособия мерились сотнями тысяч. Тогда это будет работать. А если это та мелочь, которая сейчас у нас в проектах — 5-10 тысяч рублей, то это абсолютно неэффективно", — резюмировал Андрей Коротаев.

Как сообщала "Правда.Ру", Владимир Путин провел 2 октября совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Путин отметил, что государству не удастся снизить количество инсультов и инфарктов, если первичное звено будет в таком состоянии, в каком оно было до сих пор.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов раскритиковал идею о введении в России налога на бездетность.