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Источник Правда.Ру

Путин планирует решить ключевые вопросы здравоохранения без "фокусов"

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Президент России Владимир Путин провел 2 октября совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Глава государства заслушал отчеты, которые подготовили чиновники по итогам выполнения соответствующих поручений. Владимир Путин дал 34 поручения 20 августа во время аналогичного заседания.

Полтора месяца назад президент привел статистику, по которой за 2018 год в первичное звено здравоохранения было зарегистрировано 1,2 миллиарда обращений. Это в два раза больше, чем количество обращений за специализированной медицинской помощью за прошлый год. Путин отметил, что государству не удастся снизить количество инсультов и инфарктов, если первичное звено будет в таком состоянии, в каком оно было до сих пор.

Примечательно, что все поручения коснулись только региональных минздравов, а местные чиновники не скрывали радости от того, что им не придется выполнять поручения главы государства в столь сжатые сроки, то есть до начала октября.

На последнем совещании Владимир Путин подчеркнул, что считает рассматриваемые вопросы "самыми важными для каждой российской семьи". По его словам, с медициной жители России сталкиваются чаще всего, практически каждый день. Президент отметил, что от эффективной работы системы здравоохранения зависят такие важнейшие параметры как продолжительность жизни людей, демография и здоровье всей нации.

Глава государства заслушал отчет министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Она рассказала о программе модернизации медучреждений. По ее словам, больницы наполнят квалифицированными кадрами, которых обеспечат "справедливой и достойной оплатой труда". Скворцова заявила, что оклад в зарплате врачей планируется довести до 55%. Примечательно, что 10 российских регионов уже достигли этого показателя. Еще 34 региона приближаются к обозначенным целям. Но есть четыре региона, в которых доля оклада не превышает 20-25%. По словам министра, именно из этих регионов приходит основное количество жалоб.

Владимир Путин обратил внимание Скворцовой на то, что при доведении оклада до приемлемого уровня не должны быть снижены компенсационные выплаты и другие оклады. "Чтобы вот такого фокуса не было", - подчеркнул Путин.

Прошедшим совещанием глава государства дал понять, что не снимает с личного контроля проблемы здравоохранения. После мероприятия источник в администрации президента сообщил, что Путин планирует отнять у правительства монополию на решение ключевых государственных вопросов в конце октября.

Вероятно, источник имел в виду заседание Госсовета. В последнее время эти заседание трансформировались. Теперь это не скучные доклады чиновников, а настоящие мозговые штурмы. На ближайшем заседании Госсовета планируется выступление губернаторов с озвучиванием конкретной проблематики. Именно таким способом Владимир Путин планирует решить "важнейший вопрос для каждой российской семьи" в обход привычной бюрократии правительства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о проблемах в российской системе здравоохранения, которые в последнее время поднимаются на обсуждение. Например, в Нижнем Тагиле массово уволились хирурги, а группа врачей раскритиковала руководство онкоцентра им. Блохина, а затем уволилась.

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Темы регионы минздрав совещание правительство владимир путин вероника скворцова реформа здравоохранения
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