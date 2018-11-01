Цивилизация по-рыбински: как заботой об экологии можно убить один бизнес и всех горожан

Бывает, что росчерк пера ушлого или недостаточно информированного чиновника может нарушить равновесие в хорошо работающей системе, и тогда это не лучшим образом отражается как на экономике края, так и на жизни и безопасности населяющих его жителей.

Подобное сейчас происходит в Ярославской области. Камнем преткновения стало водопользование участком акватории Рыбинского водохранилища.

Надо сказать, что ООО "Фирма "МВК" с 2003 года использует эту акваторию реки Волги для осуществления перевозок внутренним водным транспортом, добычи и поставки нерудных строительных материалов (речной песок, щебень), для размещения и использования грузового причала и для отстоя судов, в том числе в межнавигационный период, а прилегающую территорию — для эксплуатации причала.

Между тем администрация городского округа Рыбинска отказала этой многопрофильной водной компании в заключении договора на использование данного водного объекта для размещения там плавательных средств, других объектов и сооружений.

Одной из причин для отказа обозначен тот факт, что акватория водного объекта примыкает к территориальной зоне ОТ2 (Рекреационная зона. Открытые прибрежные пространства).

Представители ООО "Фирма "МВК" вынуждены были обратиться в компетентные органы Правительства Ярославской области.

В своем письме они объясняют необоснованность ссылки на наличие зоны ОТ2 в качестве причины для отказа в составлении договора, так как существует она (ОТ2) лишь на бумаге.

Фактически, как было сказано выше, "Фирма "МВК" уже почти 20 лет использует данную акваторию для своей работы.

Существование в акватории грузового причала (федерального государственного имущества) исключает возможность использования ее и прилегающей к ней территории для организации досуга и отдыха.

А значит, в данном случае не может служить аргументом статья 44 "Правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск" (Решение муниципального Совета городского округа г. Рыбинск от 29.07.2010 № 40), которая дает определение понятия "зона ОТ2".

В ней говорится, что эта зона включает "не занятые застройкой или неудобные для застройки и сельскохозяйственной деятельности территории, в том числе овраги, приречные территории, которые могут использоваться для самодеятельного отдыха (пикники, пешие, велосипедные и лыжные прогулки)".

В описываемой же нами ситуации очевидно, что данная зона давно занята, причем занята осуществлением деятельности, которая служит на благо области. Ведь на предприятии, расположенном в данном пространстве, работает более 200 человек и в бюджет города поступают стабильные налоговые отчисления.

Также в своем послании представители ООО "Фирма "МВК" напомнили, что Правила землепользования и застройки являются документом градостроительного зонирования и разрабатываются в целях создания условий, в том числе для обеспечения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; а также — для создания условий наиболее эффективного разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (часть 1 статьи 30 ГК РФ).

В связи с этим обратившиеся уточнили, что земельный участок № 76:20:050202:0004 (объект федеральной собственности) поставлен на кадастровый учет 03.04.2003, до принятия Правил землепользования и застройки городского округа города Рыбинска (далее — Правила) с видом разрешенного использования для эксплуатации грузового причала.

Новые Правила были приняты без учета сложившегося на протяжении длительного периода времени использования прилегающей к акватории территории (по данным технического паспорта, грузовой причал введен в эксплуатацию в 1991 году), что противоречит положениям п. п.4 п.1 статьи 34 Правил.

При этом территория зоны ОТ2 примыкала к зоне промышленного назначения, что, опять-таки, создавало неопределенность правового режима земельного участка, на котором расположены принадлежащие как ООО "Фирма "МВК", так и находящиеся в федеральной собственности объекты недвижимости.

В настоящее время по инициативе администрации района вся территория, на которой располагается причал и осуществляется производственная деятельность, переведена в зону рекреации.

А информации о том, каким образом устанавливались границы указанной зоны, о ее координатах, занимаемой площади администрацией района предоставлено не было.

При этом представители ООО "Фирма "МВК" указывают на еще одно несоответствие между имеющимися документами и фактическим положением дел.

Перспективный план развития набережной в зоне прибрежных пространств (далее — план) утвержден, по информации из администрации района, в 1976 году.

Принимая во внимание, что грузовой причал был возведен в 1991 году, можно сделать вывод, что его возведение планом развития было предусмотрено.

Следует учитывать, что зона, где ООО "Фирма "МВК" осуществляет производственную деятельность, неоднократно меняла свое назначение и границы, что свидетельствует об отсутствии четкого плана развития обозначенной территории. А денежные средства в бюджете города на развитие столь педалируемой в данном контексте рекреационной зоны не запланированы.

Принимая во внимание тот факт, что в 2013 году, при тех же правовых основаниях, размещение плавательных средств было согласовано, нынешний отказ администрации района следует рассматривать как способ административного давления, направленный не на удовлетворение интересов жителей города, а на прекращение деятельности ООО "Фирма "МВК".

При этом не стоит забывать, что грузовой причал используется не только в коммерческих целях, но и как стратегический объект, обеспечивающий безвозмездное хранение (по договору с Каналом имени Москвы НЗ) запасов нерудных строительных материалов, необходимых при подтоплении и прочих возможных ЧП на Рыбинском гидроузле и Рыбинском шлюзе.

А как показывает недавний печальный опыт событий, имевших место на Кубани, в Сочи, на Саяно-Шушенской ГЭС, такие ЧП не только невозможно исключить, к ним необходимо обстоятельно готовиться.

Между тем, как было сказано в петиции, которую представители организации составляли еще в 2016 году, "вопрос о закрытии акватории и, как следствие, предприятия в случае ЧС, когда счет будет идти на минуты, может коснуться безопасности каждого жителя Рыбинска и городов нижнего бьефа Рыбинского-Горьковского гидроузлов".

В связи с тем, что поиски компромиссного решения на сегодняшний день не дали результата, в своем письме представители ООО "Фирма "МВК" просят организовать в Правительстве Ярославской области совещание с участием всех заинтересованных сторон, целью которого стало бы урегулирование конфликта.

Представители ООО "Фирма "МВК" убеждены, что на этом совещании наконец-то удастся принять решение, которое будет способствовать сохранению их организации на данной территории и вместе с тем соблюдению баланса интересов города и бизнеса.

Источник фото: Fleetphoto.ru