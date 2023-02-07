В администрации Екатеринбурга не стали опровергать информацию о возможной помощи Пушкареву от мэра Орлова

Власти Екатеринбурга не отрицают возможную помощь от мэра Алексея Орлова оштрафованному за дискредитацию СВО экс-журналисту Игорю Пушкареву.

Это следует из обращения, поступившего в редакцию Pravda.Ru от заместителя начальника департамента информационной политики. Пресс-служба возмутилась указанной в материале информацией о кураторстве Пушкаревым подготовки города к 300-летию. Хотя данную информацию ранее публиковали другие издания со ссылкой на прямую речь самого экс-журналиста.

В редакцию издания Pravda. ru поступило обращение от заместителя начальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга. В нем пресс-служба заявляет о якобы недостоверности опубликованных СМИ сведений по поводу информации о кураторстве подготовки празднования к 300-летию города Игоря Пушкарева. Экс-журналист издания Znak.com ныне занимает пост директора музея истории Екатеринбурга. Уже после своего назначения на должность он был оштрафован по статье о дискредитации СВО.

Информацию о подготовке празднования 300-летия города Пушкаревым ранее публиковали различные СМИ. Например, издание Justmedia со ссылкой на прямую речь самого экс-журналиста.

"JustMedia.ru пообщался с директором Музея истории Екатеринбурга Игорем Пушкаревым о первых результатах работы кластера, его значении для города и ближайших планах в рамках нового спецпроекта к юбилею уральской столицы "300 страниц Екатеринбурга", — сообщает издание.

Из опубликованного очевидно непосредственное участие в значимом для города проекте человека, который открыто критиковал СВО.

Однако в этой ситуации стоит обратить внимание на другой факт. У пресс-службы мэрии Екатеринбурга не возникло никаких вопросов по поводу предположения об использовании служебного положения мэром Алексеем Орловым для помощи Пушкареву. Косвенным доказательством можно назвать отказ мэра уволить директора музея Екатеринбурга даже после признания его судом виновным в административном правонарушении за дискредитацию ВС РФ.

СМИ озвучивали возможные причины "выгораживания" Пушкарева со стороны администрацией Екатеринбурга. Так, он может выступать неким гарантом между представителями бизнеса, которые спонсируют проект креативного кластера "Л52", и чиновниками. Его уход с должности может создать препоны в дальнейшем диалоге интересантов и повлечет за собой серьезные убытки.

Игорь Пушкарев ранее работал в скандальном издании Znak. com, которое на протяжении многих лет пропагандировало явную антироссийскую "либеральную" повестку. Весной прошлого года из-за принятия закона, запрещающего дискредитацию ВС РФ и распространение дезинформации в СМИ, издание приостановило деятельность. СМИ отмечали, что в первые же дни специальной военной операции на Украине Пушкарев опубликовал как минимум один пост в запрещенных в России соцсетях, явно дискредитирующий СВО, за что суд взыскал с него 30 тысяч рублей штрафа. Сегодня Пушкарев не только является директором значимого для города музея и куратором кластера, но и теперь, по данным СМИ, отвечает за подготовку юбилея Екатеринбурга в числе кураторов праздника.