Депутат Драпеко: мэр Екатеринбурга ответственен за "русофоба" Пушкарева

Депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала скандал с участием мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и назначенного им ответственным за подготовку города к празднованию 300-летия Игоря Пушкарева. Последний привлекался по административной статье за дискредитацию ВС РФ. Парламентарий удивилась, что этот человек до сих пор работает бок о бок с городской администрацией. Также она посчитала именно главу города ответственным за деятельность уличенного в нарушении закона сотрудника.

Пушкарев возглавляет Музей истории в Екатеринбурге. Он известен своими антироссийскими высказываниями. Недавно суд постановил оштрафовать мужчину за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей, а общественность призвала уволить его с занимаемой должности, однако глава города не увидел причин для этого. СМИ писали, что администрация города, вероятно, "покрывает" нарушителя.

В беседе с Pravda.Ru Драпеко задалась вопросом, почему Орлов до сих пор не отстранен от работы мэром города.

"Это вопрос к мэру, потому что именно мэр назначает и убирает людей. Я считаю, что отвечать за деятельность этого гражданина должен мэр, который обязан следить за тем, что у него в учреждениях творится. Он имеет право уволить его, не объясняя причин, за утрату доверия", — сказала депутат.

В сложившейся ситуации очевидно, что Орлов имеет возможности для увольнения Пушкарева. Для этого у него есть основания. По какой причине этого до сих пор не произошло — не ясно, на что и обратила внимание парламентарий.

Ранее отмечалось что Орлов пытается использовать свое служебное положение для помощи Пушкареву. Это является косвенным подтверждением отказа мэра Екатеринбурга уволить экс-журналиста с должности директора музея.

Ранее в комментарии нашему изданию политик и публицист Николай Стариков назвал странным решение Орлова доверить Пушкареву работу над патриотическим мероприятием. По его мнению, такие праздники, как 300-летие крупного российского города, должны организовывать люди с патриотической позицией. Кроме того, подчеркнул Стариков, вызывает вопросы и нахождение человека с антипатриотической позицией на государственной должности.