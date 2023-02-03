Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Sohu: США запаниковали о после заявления России о договоре СНВ-III
В "Лабиринте" извинились за то, что Толстого и Пушкина пометили как иноагентов
Wargonzo: в Средней Азии ведут активную разведку британские ЧВК
Ради похудения врачи советуют принимать пищу из чёрных и синих тарелок
Замминистра обороны РФ Евкуров лично корректирует действия 2-го армейского корпуса
В Сургуте зарегистрировали случаи заражения гибридом коронавируса и гриппа
Метро свяжет Нижний Новгород и Москву необычным способом: украсят вагоны
Политолог Бышок об идее лишать имущества уехавших россиян: нужно думать, как возвращать людей
Добровольческий батальон в Запорожье готов заплатить 12 миллионов за трофейный западный танк

Депутат Драпеко: мэр Екатеринбурга ответственен за "русофоба" Пушкарева

Россия » Урал » Екатеринбург

Депутат Госдумы Елена Драпеко прокомментировала скандал с участием мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и назначенного им ответственным за подготовку города к празднованию 300-летия Игоря Пушкарева. Последний привлекался по административной статье за дискредитацию ВС РФ. Парламентарий удивилась, что этот человек до сих пор работает бок о бок с городской администрацией. Также она посчитала именно главу города ответственным за деятельность уличенного в нарушении закона сотрудника.

Депутат Драпеко: мэр Екатеринбурга ответственен за "русофоба" Пушкарева

Пушкарев возглавляет Музей истории в Екатеринбурге. Он известен своими антироссийскими высказываниями. Недавно суд постановил оштрафовать мужчину за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей, а общественность призвала уволить его с занимаемой должности, однако глава города не увидел причин для этого. СМИ писали, что администрация города, вероятно, "покрывает" нарушителя.

В беседе с Pravda.Ru Драпеко задалась вопросом, почему Орлов до сих пор не отстранен от работы мэром города.

"Это вопрос к мэру, потому что именно мэр назначает и убирает людей. Я считаю, что отвечать за деятельность этого гражданина должен мэр, который обязан следить за тем, что у него в учреждениях творится. Он имеет право уволить его, не объясняя причин, за утрату доверия", — сказала депутат.

В сложившейся ситуации очевидно, что Орлов имеет возможности для увольнения Пушкарева. Для этого у него есть основания. По какой причине этого до сих пор не произошло — не ясно, на что и обратила внимание парламентарий.

Ранее отмечалось что Орлов пытается использовать свое служебное положение для помощи Пушкареву. Это является косвенным подтверждением отказа мэра Екатеринбурга уволить экс-журналиста с должности директора музея.

Ранее в комментарии нашему изданию политик и публицист Николай Стариков назвал странным решение Орлова доверить Пушкареву работу над патриотическим мероприятием. По его мнению, такие праздники, как 300-летие крупного российского города, должны организовывать люди с патриотической позицией. Кроме того, подчеркнул Стариков, вызывает вопросы и нахождение человека с антипатриотической позицией на государственной должности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
Никифорова: в США предложили устроить России "большой взрыв"
Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
Последние материалы
Экс-посол Франции в США Аро: Запад близок к войне с Россией
19FortyFive: США вынуждены считаться с реакцией России, поставляя оружие Украине
Mash: Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, за пальцы рук борются врачи
RTA: Молдавия станет новым военным хабом для Украины, прикрывая тыл ВСУ
Эксперт по питанию Верис: ужинать следует через десять часов после завтрака
Депутат Госдумы Белик: для взятия Крыма ВСУ нужны не штурмовые бригады, а армии
Прилепин о фильме "О чём говорят мужчины": Барац, которому "стыдно и страшно" и Виторган, у которого "позор"
Немцы назвали передачу Киеву танков Leopard 1 утилизацией металлолома
Ветеран разведки Корольков поддержал предложение депутата мобилизовать безработных россиян
Онколог Титов: галлюцинации, раздражительность и головные боли — признаки рака мозга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников