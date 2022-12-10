Беглов ограничил заботу о реабилитации бойцов СВО "общественным штабом"

Тема обеспечения мобилизованных граждан и их семей до сих пор остается одна из самых важных для петербуржцев, не в последнюю очередь из-за сообщений о нарушениях их прав. Граждане хотят узнать, что с получением обещанной помощи призванным на службу горожанам и их семьям, а также о том, что делается для тех, кто вернулся или скоро вернется из зоны СВО.

На прямой линии губернатора Александра Беглова зачитали вопрос о психологической реабилитации бойцов. Горожан интересовало, что сделано в городе для того, чтобы вернувшиеся смогли жить нормальной мирной жизнью.

Губернатор перечислил действующие в городе меры поддержки семьям мобилизованных — бесплатное питание для детей в школах, льготный проезд детям на наземном транспорте и метро, а также в поездах пригородного сообщения, освобождение от родительской платы за детский сад, приоритетный прием в садики и школы, путевки в лагерь. Рассказал он и о решении дополнительно выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми к Новому году.

Но касательно психологической помощи бойцам и семьям упомянул только о кураторах, которых выделили из числа соцработникам семьям мобилизованных граждан. По мнению Беглова, к ним можно "обращаться, если есть вопросы", вместо конкретных указаний.

"Безусловно, это забота правительства Санкт-Петербурга, о семьях должны заботиться, но и семья и должны оказывать поддержку тем, кто вернется. Помощь нужна будет самая разная, начиная от трудоустройства, заканчивая медицинской реабилитацией. Наши социальные службы предоставили семьям личного куратора, он на связи, оказывает помощь по разным вопросам", — сказал он.

Беглов упомянул, что запросы кураторам пока "скромные", и призвал жителей не стесняться, обращаясь к ним за помощью. Что касается психологической помощи — по мнению губернатора, Смольный делает все правильно, формируя сначала "общественный штаб", а не открывая кабинеты и привлекая специалистов соответствующего профиля для того, чтобы мобилизованные и их близкие могли получить услуги психотерапии и пройти соответствующие программы.

"Хочу подчеркнуть, это необходимо как семье, которая должна перестраивать быт, так и самому бойцу. Мы создаем штаб для помощи тем, кто возвращается, и формируем общественный совет членов семей участников СВО, который тоже будет этим заниматься", — добавил Беглов.

Стоит отметить, что ранее под предлогом оказания дополнительной помощи мобилизованным Смольный в рамках осенней корректировки бюджета на 2022 год увеличил размер резервного фонда Петербурга с 27,5 до 42,5 миллиардов рублей, в 2023-м эта сумма составит рекордные 50 млрд. Однако журналисты посчитали, что лишь порядка 15% фонда в результате будет потрачено непосредственно на нужды мобилизованных петербуржцев. При этом сам процесс расходования резервного фонда Северной столицы является непрозрачным, и даже петербургские парламентарии не могут получить отчет Смольного о том, куда и на какие конкретно цели направляются деньги. Данный факт вызывает большие сомнения относительно реального использования десятков миллиардов бюджетных средств.

Вопросы о провалах и недоработках мобилизации в Петербурге не пустили в эфир, и губернатор сам не сказал об этом, проигнорировав многочисленные истории, связанные с несправедливостью в отношении граждан, о которых сообщали СМИ.

В Петербурге были зафиксированы многочисленные нарушения, в том числе призыв инвалидов и людей с ограничениями по здоровью, единственных опекунов недееспособных родственников, многодетных отцов и других категорий граждан, не подлежащих мобилизации.

Фактически итогом частичной мобилизации в Санкт-Петербурге стала серия громких скандалов, связанных с "облавами" на петербуржцев, вручением повесток негодным к военной службе, коррупционными факторами и отсутствием обещанных губернаторских выплат мобилизованным, череда попыток пиара градоначальника и, как следствие, катастрофическое падение доверия петербуржцев к Смольному и лично губернатору Александру Беглову.