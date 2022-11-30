Экс-мундеп Мазурик: переход Петербурга на новую систему уборки ждет провал

Бывший депутат муниципального образования "Светлановское" шестого созыва и общественник Юрий Мазурик назвал переход Санкт-Петербурга на новую систему уборки снега на внутриквартальных территориях профанацией и выразил уверенность, что эту реформу губернатора Александра Беглова ждет такой же провал, как и мусорную.

В 2023 году в Петербурге введут новую модель уборки внутриквартальных территорий. Чиновники обещают поэтапный переход к системе, при которой за чистоту будут отвечать реорганизованные в государственные бюджетные учреждения нынешние районные жилищные агентства. Полностью завершить реформу планируют к июлю 2023 года.

Комментируя соответствующие новости бывший мундеп Юрий Мазурик указал, что данная услуга будет стоить дороже и отразится на нагрузке бюджета.

"Эта услуга будет стоить дороже, отразится на нагрузке бюджета. Для того, чтобы запустить такую структуру, нужно было за год или за два размещать заказы на закупку материальной части. Никто ничего подобного не видел. Затем надо сформировать парк размещения, где это будет, нанять сотни или тысячи людей, которые будут обеспечивать обслуживание этого оборудования, логистику", — заявил общественник.

Мазурик выразил уверенность, что с новой реформой выйдет такая же профанация, как и с мусорной реформой, провалившейся в Петербурге в начале 2022 года. Тогда Невский экологический оператор (НЭО) не справился с возложенными на него обязательствами по вывозу и утилизации мусора. В результате петербургские дворы превратились в настоящие свалки.

"Это будет такая же профанация, как с мусором. Объявили, что есть единый экологический оператор, объявили даже, что у него есть какой-то гигантский парк машин, еще что-то. В итоге по городу ездят те же машины, тех же частных операторов, просто сначала все деньги забирает единый оператор, а потом, поскольку это коммерческая структура и не подчиняется закону о госзакупках, он самостоятельно на свой взгляд размещает подряды, обходя все требования прозрачности конкуренции, они и так филькины грамоты, а тут даже их не надо выполнять", — подчеркнул Мазурик.

В заключение он добавил, что после проведения реформы ничего не поменяется, а убирать улицы Петербурга будут все те же организации, которые не справились с работой.

"Судя по внешним обстоятельствам, которые мы наблюдаем, что создается единый оператор, который будет работать, можно сделать вывод, что, да, они создадут эту структуру и она 100 процентов отожмет заказы всего города, но потом их отдадут тем же организациям, которые раньше не справлялись с работой", — подытожил Мазурик.

Ранее политолог Анна Хмелева назвала факторы, которые помешают Петербургу перейти на новую систему уборки. По ее мнению, в целом ряде отраслей должно работать государственно-частное партнерство, в том числе — сфере ЖКХ.