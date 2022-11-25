"Деньги "заносит" мешками": помощница полпреда в СЗФО Малинина помогает Беглову контролировать суды Петербурга

Помощница полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Елена Малинина совмещает работу с оказанием определенных услуг губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В прошлом чиновница являлась помощницей Беглова, когда он занимал пост полпреда. Малинина курирует работу муниципальных образований и судебной системы в регионе и, по имеющейся информации, может на небезвозмездной основе помочь с решением профильных вопросов.

О степени влияния Елены Малининой можно судить по тому факту, что она является членом квалификационной комиссии Арбитражного суда Петербурга. То есть от ее решения зависит, получит ли тот или иной кандидат место судьи, а в случае необходимости, Малинина может способствовать и снятию с должности неугодного судьи. Имеется информация, что Малинина может активно пользоваться своим положением и регулярно заключать соглашения с судьями о вынесении "правильного" решения.

"С теми, кто не сотрудничает, она расправляется быстро и жестко. Если же судья готов выполнять ее команды, то может неплохо заработать. Не будет преувеличением сказать, что деньги она "заносит" мешками", — сообщил источник.

Это подтверждает информацию, ранее появившуюся в Telegram-каналах.

"Если нужна "команда из Москвы" (которая на самом деле из Петербурга) — то это к Елене Владимировне. Однако, результат никому не гарантируется, денюшку Елена Владимировна всегда объясняет, как передавать, а вот продукт ее труда может получиться так, что "не получилось" или не захотелось, приболелось или занята, или вообще ваша "просьба" останется без рассмотрения, так как сейчас нет возможности. В общем нередки случаи, что денежку возьмет, а палец о палец ударить не удосужится, аккуратнее надо быть с Еленой Владимировной", — сообщают каналы.

О деятельности Елены Малининой и ее связи с судами известно давно. Еще в 2014 году экс-сотрудник петербургской прокуратуры Александр Скуркис рассказывал, как она отвечает отписками на жалобы о работе судей, а при необходимости может воспользоваться служебным положением, вплоть до подделки подписи руководителя.

"Это так называемый начальник департамента по обеспечению конституционных прав граждан аппарата полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Малинина Елена Владимировна, о существовании которой в действительности мне ничего неизвестно. Есть только преступные отписки за ее подписью, сфальсифицированный ответ за подписью полномочного представителя Президента в СЗФО Винниченко Н. А. с ее фамилией и телефоном на обороте: "Малинина Е. В. 346-44-88" (код города (812), кто желает, можете ей позвонить", — писал Скуркис.

Кроме всего прочего Малинина приходится родственницей любовнице губернатора Ксении Малининой, что фактически передает контроль над городскими судами Беглову. Учитывая, что в 2018 году Беглов лично возглавил исполнительную власть Петербурга, в 2021 году получил полный контроль над законодательной властью, а Малинина обеспечивает контроль над судебной ветвью, то губернатор буквально превратил Петербург в марионетку, которой может свободно пользоваться в своих интересах.