Петербургская "реновация" обогатит Беглова на "откатах" через "Самолет" Нисанова

Губернатор Петербурга Александр Беглов обогатится на "откатах" при реализации скандальной программы "реновации" в городе. Недавно он пытался оправдать новый закон о КРТ в эфире программы "Новый взгляд", поставив интересы девелоперов выше, чем проблемы петербуржцев.

В рамках Генерального плана все городские районы уже поделены между застройщиками, включая компании близкого друга Беглова Года Нисанова, которому традиционно достаются самые выгодные предложения. Именно через фирмы своего друга градоначальник сможет напрямую "поживиться" на несправедливом расселении "хрущевок" в Петербурге.

Скандал с принятием закона о КРТ, согласно которому Смольный сможет выселять жильцов из неаварийных "хрущевок" 1957-1971 годов постройки и предоставлять владельцам новое жилье за пределами занимаемых районов, обрастает новыми подробностями.

В конце августа, в рамках эфира передачи "Новый взгляд" на канале "78" губернатор города Александр Беглов попытался оправдать принятие поправок в программу новой реновации, которые возмутили петербуржцев. Градоначальник открыто проигнорировал все негативные аспекты нового закона, акцентировав внимание лишь на положительных сторонах, тогда как петербуржцы и эксперты ранее "по полочкам" разобрали все негативные последствия для горожан, которые повлечет за собой "реновация". Тем самым Беглов открыто продемонстрировал свою поддержку девелоперам, полностью проигнорировав интересы петербуржцев.

Ранее Смольный проплатил активную рекламу закона о КРТ в соцсетях и телеграм-каналах, но она не принесла ожидаемых результатов — жители Северной столицы раскритиковали дешевую пропаганду. По всей видимости, именно для этого запустили "тяжелую артиллерию" в виде открытых попыток оправдания градоначальником явно антинародного закона, который лишит петербуржцев комфорта, денег и спокойствия.

Более того, Беглов имеет прямое отношение к скандальному закону не только тем, что лично внес его на рассмотрение парламента. Активная поддержка фирм-застройщиков с его стороны имеет и более прагматичную цель — так называемые "откаты". Известно, что строительная сфера в Петербурге является самой коррумпированной. Издание "Деловой Петербург", побеседовав с представителями рынка, отмечало, что коррупция в данной нише присутствуют и на среднем и на высшем уровне. Взятки могут потребовать за выигрыш тендера, закупку материалов, при покупке земельных участков, а "откаты" девелоперы получают в том числе через рекламные компании. Их размер варьируется от 2 до 10% от ее бюджета.

Вместе с этим в гонку за "распил" Петербурга при помощи закона о КРТ уже включился Год Нисанов через свои подконтрольные фирмы, такие как "СПб Реновация", входящая в состав ГК "Самолет". Примечательно, что Нисанова с Бегловым, по информации ряда изданий, связывают тесные дружеские отношения. Например, как писало издание "Live.24", московский бизнесмен получил возможность арендовать Конюшенное ведомство в рамках программы Смольного "Рубль за метр", напрямую обратившись к губернатору Петербурга и получив его личное разрешение.

СМИ пишут, что ГК "Самолет" славится своими массовыми срывами сроков строительства. Из 16 возводимых многоквартирных жилых домов, общей площадью 308,5 тысячи квадратных метров, 44,2 тысячи возводятся с серьезными срывами намеченных изначально сроков. При этом компания занимает седьмое место по объемам строительства в Петербурге явно не без ее лоббирования в высших эшелонах петербургской власти.

Кроме того, в начале августа текущего года стало известно, что выходец из компании "СПб Реновация" Дмитрий Кишинский уже 1 сентября был назначен на должность операционного директора федерального девелопера GloraX, который является одним из главных претендентов на "реновацию" в Петербурге. А с января грядущего года он займет место генерального директора компании. Таким образом фирмы, входящие в ГК "Самолет" Нисанова так же смогут напрямую претендовать на выгодные позиции при реализации закона о КРТ.

Благодаря своей активной поддержке и дружеским связям, сам губернатор Беглов будет получать прямую личную выгоду в виде "откатов" с "реновации" через компании Нисанова, тогда как простые петербуржцы лишатся комфортабельных квартир и будут вынуждены массово переселяться в глубокое "закадье".