Игорь Брынцалов: В Московской области ведется системная работа по ликвидации второй смены в школах

В 2022 году в Московской области на строительство школ выделено 40,3 млрд рублей

Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Мособлдумы посетил с рабочим визитом Павлово-Посадский городской округ. Парламентарий осмотрел новую школу на 1100 мест, расположенную на ул. 1 Мая. Свои двери она откроет уже 1 сентября.

В новой школе созданы все условия для учебы, занятий спортом и творчеством. Учебное заведение также соответствует всем требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды.

"Это значимый проект для Московской области. Ежегодно мы открываем порядка 20-30 новых школ. А для Павловского Посада, где за последние 30 лет не было построено ни одной новой школы, это настоящий прорыв. 1 сентября более тысячи ребят придут в настоящий дворец образования, где смогут максимально раскрыть все свои таланты. Это настоящий образовательный комплекс, новая точка притяжения, отвечающая всем современным требованиям и стандартам", — сказал Игорь Брынцалов.

В новом четырехэтажном здании общей площадью 18 тыс. квадратных метров предусмотрены современные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр, просторная столовая с пищеблоком, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории выполнено комплексное благоустройство с обустройством спортивного ядра со стадионом и беговыми дорожками, детскими и игровыми площадками.

"Всего на сегодняшний день в Московской области на стадии проектирования и строительства находятся 79 школ. Помимо этой школы, мы с начала года ввели в эксплуатацию школу в Подольске, в планах — еще 17 учебных заведений. Ввод новых школ в эксплуатацию позволяет решить проблему второй смены в регионе", — отметил лидер подмосковных единороссов.

С 1 сентября новая школа начнет работать как единый комплекс вместе с детским садом "Семицветик". Оба образовательных учреждения теперь находятся на одной территории.

Как рассказала директор новой школы Светлана Дяченко, здесь будет реализовываться региональный проект "Школа полного дня", в рамках которого дети будут находится на территории комплекса с восьми утра и до шести-восьми часов вечера, получая не только основное образование, но и дополнительное.

"С 1 сентября у нас будет работать "Школа-лаборатория успешного выпускника" — мы будем давать детям дополнительные знания и помогать в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в наших лабораториях естественно-научного и технического цикла. В рамках внеурочной деятельности планируем проведение "Школы интерактивного мышления" с целью интеграции учебной и внеурочной деятельности. Также планируем профориентационные работы уже с начальной школы, а с пятого класса в нашей школе будет ранняя профилизация — ребята смогут обучаться в специализированных классах. Будем вести развитие технических и космических направлений в обучении, очень надеемся на сотрудничество со Звездным городком", — поделилась Светлана Дяченко.

Вновь построенной школе №10 присвоено имя Валерия Быковского — летчика-космонавта СССР № 5, дважды Героя Советского Союза, совершившего три полёта в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды.