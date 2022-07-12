Будем жить как "шпроты в банке": градозащитница с Охты о планах реновации Беглова

Активистка Татьяна Красавина убеждена, что новая модель комплексного развития территорий, которую продвигает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, станет настоящей катастрофой для города. На примере района Охты градозащитница рассказала, как будут разрушены исторически сложившиеся кварталы и привычный архитектурный облик Северной столицы.

Поправки к закону о комплексном развитии территорий (КРТ), которые были внесены по инициативе губернатора Беглова и приняты депутатами Законодательного собрания Петербурга, приведут к разрушению исторически сложившегося района Охты. Такое мнение в комментарии нашему изданию высказала градозащитница, член квартального комитета 26-го квартала Малой Охты Татьяна Красавина. Активистка подчеркнула, что она еще несколько лет назад говорила, что району не миновать программы КРТ, так как это, по ее словам, "исключительная локация" из-за своей близости к центру города и наличия метро. В настоящее время семь кварталов Малой Охты застроены пятиэтажными домами, которые по определению подпадают под предложенный губернатором механизм реновации, но городские власти, утверждает градозащитница, столкнутся с серьезным гражданским сопротивлением.

"У нас в каждом доме создана группа, свой чат, созданы советы домов, и все они сейчас ориентированы охтинскими сетевыми группами на оказание сопротивления программе комплексного развития территорий. Мы смотрим на Москву и видим, к каким чудовищным результатам — и с точки зрения градостроительства, и с точки зрения достоинства граждан, — это привело. То есть ты убиваешь город, изменяя его облик. Я понимаю, что, если мы вылетели из ФИФА, из ЕСПЧ, где-то ушли, хлопнув дверью, то нам уже и ЮНЕСКО, наверное, не указ и не достоинство, и не приз жизненный. Но мне до сих пор ЮНЕСКО — указ. Поэтому все это очень печально", — подчеркнула Красавина.

Активистка не сомневается, что проект реновации Александра Беглова, предусматривающий расселение и снос жилых домов 1957–1970 годов, непременно затронет Малую Охту. Общественники уже сегодня составили карту кварталов, которые предположительно войдут в программу комплексного развития территорий, и это, по мнению Красавиной, — настоящая катастрофа.

"Потому что-то, что сделали из Охты сейчас — это уже катастрофа. В очаровательном, кукольном, своеобразном районе, клюнув на золотую локацию, — сейчас это все будет уничтожено. Вся эта Охта, где охтинка спешит с кувшином, — об этом можно забыть, уже никто никуда не спешит. Люди стоят в диких очередях на транспорт, а транспорт стоит в очередях на два моста. Это что будет? Это жуткий гетто, в каждом клочке ставится 12-этажный дом. Наш 26-ой квартал, в котором я живу, держится, пока здесь есть люди со школой градозащиты, он держится на том, что есть постоянная непрерывная оборона", — рассказала градозащитница.

По ее словам, в настоящее время кварталу присвоен территориальный статус ОЗ-1, равный статусу Лавры, и "это заслуга совершенно конкретных людей". Также есть комплекс домов на набережной, защищенный статусом объекта культурного наследия (ОКН), и шесть зеленых насаждений общественного пользования (ЗНОП) городского значения. Однако, как отмечает Красавина, петербуржцы живут не только в пределах 26-го района Охты, а на территории всего города.

"Ты же не прилетаешь на вертолете в свой квартал и не говоришь: о, какие у меня тут райские кущи. А до этого ты побывал на Энергетиков, 6, а до этого ты вышел на Ладожский и посмотрел, что там натворили с этими аппартами — это преступление. То, что ликвидированы сейчас в этих КРТ ограничения, которые долгие годы держало седьмое приложение к правилам землепользования и застройки, — плотность, высотность, зеленые насаждения, детские садики, все было отнормировано, — сейчас это утеряно, и мы будем сидеть на головах друг у друга и жить по принципу "сельди в бочке" или "шпроты в банке", — заключила Татьяна Красавина.

Напомним, о вероятности появления в попавших под реновацию кварталах высотной застройки по принципу так называемых "человейников" ранее заявлял и депутат Заксобрания Борис Вишневский. По его мнению, в нынешней редакции закон содержит огромное количество недостатков, которые в результате позволят застройщикам не соблюдать ранее утвержденные градостроительные нормативы и требования Генплана, что чревато возведением домов высокой этажности, которые уплотнят застройку, создавая проблемы с экологией и транспортной инфраструктурой.