Друзья и понятия в Смольном: как Беглов превратил петербургскую администрацию в криминальную структуру

Губернатор Петербурга Александр Беглов предпочитает работать в команде проверенных людей, со многими из которых успел сдружиться за долгую управленческую карьеру в госорганах — друзья губернатора закрывают много важных должностей в петербургской администрации.

Некоторые члены городского правительства — старые знакомые Александра Беглова, с которыми он работал вместе с начала 2000-х, другие пришли в команду позже. Но объединяет их то, что за каждым тянется след коррупционных скандалов, сомнительных лобби и провалов на ответственных для жизни Петербурга участках.

"Курортные" кадры

Действующий председатель ЗакСа Александр Бельский и глава ГИК Наталья Чечина — старые кадры из Курортного района, где Беглов с 1999 по 2002 год занимал должность главы. Чечина проработала в районе 25 лет, успела побывать главой администрации. Бельский начал свою политическую карьеру так же в Курортном районе с председателя МО МС г. Сестрорецка, и быстро продвинулся по карьерной лестнице. В 2020 году его назначили на пост вице-губернатора по внутренней политике, а в 2021 он принял участие в выборах в ЗакС как кандидат от Смольного.

Петербургскую выборную кампанию называли одной из самых "грязных" в стране — наблюдатели и журналисты фиксировали многочисленные нарушения, на которые особо обратила внимание глава ЦИК Элла Памфилова, пообещав наказание организаторам "безобразий". Тем не менее, Бельский его не понес, а напротив — занял пост спикера петербургского парламента, ставшего абсолютно лояльным Смольному. Законопроекты, ранее встречавшие сопротивление и горячие дискуссии, например, касавшиеся градостроительной документации и бюджета, депутаты стали принимать без лишней критики.

Бывший вице-губернатор, курирующий ЖКХ — Николай Бондаренко, перешел в Законодательное собрание, как и Александр Бельский. Работать в госструктурах Бондаренко начал в 1999 году — с должности в госучреждении Жилищного агентства Московского района, после перешел на работу в Курортный — как раз в то время место главы занимал Беглов.

В Смольном Бондаренко работал с 2015-го по сентябрь 2021 года. Но за все время так и не смог разобраться с обеспечением вывоза отходов и подготовкой "мусорной реформы", из-за чего проект схемы обращения с отходами оказался сырым, а старт — провальным.

Журналисты не исключали и причастности Николая Бондаренко и его сына Романа к картелям в сфере благоустройства и капремонта, на которые обратила внимание ФАС.

Сейчас ЖКХ и благоустройство в Петербурге курирует вице-губернатор Анатолий Повелий, который познакомился с Бегловым в 1999 году, став депутатом Зеленогорска. В 2014-ом возглавил Колпинский район, и после ему стали прочить должность в Смольном, что в итоге и произошло. Во времена "владычества" Повелия в Колпинском районе случались и коррупционные скандалы — так, портал "Бездуховности" сообщал о задержании в начале июля прошлого года мундепа и директора Жилищного агентства Колпинского района Марии Орловой, ее подозревали во взяточничестве. По версии журналистов, о деятельности Орловой силовикам рассказал Алексей Жуков — бывший заместитель Анатолия Повелия. Многие подозревали, что Повелий, как руководитель, мог знать и потворствовать махинациям подчиненных.

Щедрая на осадки зима 2021-2022 года запомнилась петербуржцам отвратительной уборкой снега, что стало провалом Повелия наряду с реализацией "мусорной реформы", наводнившей город крысами. Проблема снежных завалов была связана как с нехваткой у городских предприятий спецтехники для уборки, так и с заключением контрактов с учреждениями, которые не обладают необходимым количеством персонала для приведения в порядок внутриквартальных территорий. Однако Смольный обвинил в сложившейся ситуации "снежные картели" и "лоскутное одеяло управляющих компаний".

Немало вопросов накопилось и к Фонду капитального ремонта, также подконтрольному Повелию — фонд регулярно срывает планы ремонта и нанимает недобросовестных подрядчиков.

Один из самых незаметных давних знакомых Беглова — глава Комитета имущественных отношений Леонид Кулаков. С 2000 года он был начальником отдела строительства и землепользования администрации Курортного района, потом возглавлял Госстройнадзор, и на этом посту Кулаков довольно часто попадал в скандальные истории.

В 2012 году ведомство Кулакова оказалось замешанным в незаконном сносе доходного дом купца Рогова. В 2018 году в рамках расследования уголовного дела о коррупции и хищении средств при возведении социальных объектов задержали нескольких чиновников и, по версии издания "Компромат 1", Кулаков не попал в число фигурантов при странных обстоятельствах.

Кроме того, ведомство Кулакова может передавать рентабельное городское имущество близким к губернатору и его окружению компаниям. Так, например, недавно объявлено, что возведением элитного яхт-клуба на территории промзоны "Горская" будет заниматься фирма, в состав руководителей которой входит зять губернатора Павел Белов.

Дружелюбный экс-министр

Не обошли скандалы и опытных управленцев, ранее работавших на федеральном уровне. Таких, как, например, бывший вице-губернатор Максим Соколов, который в конце мая перешел на должность президента "АвтоВАЗа".

Его также можно причислить к "своим" для Беглова: слухи о его назначении на должность ходили задолго до официального представления Соколова Законодательному собранию, утверждавшему кандидатуры вице-губернаторов в 2019 году. По всей вероятности, свою роль сыграли дружеские связи Соколова со старшим президентом банка ВТБ Юрием Молчановым, также бывшим вице-губернатором Петербурга.

Соколов сумел привлечь нескольких крупных западных игроков в петербургский бизнес, будучи главой комитета по инвестициям, но крупный провал — Орловский тоннель, обесценил эти заслуги. Идею проекта Соколов продвигал с начала 2000-х, предполагалось, что его построит "Невская концессионная компания" (НКК, входила в группу компаний First Quantum), которая получила право на прокладку тоннеля. Но проект заморозили, а Соколова заподозрили в лоббировании интересов First Quantum. Город выплатил НКК 1,2 млрд рублей за понесенные затраты и "выполненные работы", фактически потеряв эти деньги.

В 2012 году чиновник отправился в Москву, где возглавил Минтранс, и там быстро оброс "друзьями". Один из них — бизнесмен Константин Ходосовский, с которым Соколов любил ездить на охоту, вдруг стал получать выгодные контракты на дорожные работы, заключив их на 20,9 млрд рублей. Позже, уже после возвращения Соколова в Петербург, компания Ходосовского получила "во владение" несколько участков КАД.

В 2018 году он уволился из министерства, получив дисциплинарное взыскание за ситуацию с "ВИМ-Авиа", после чего поработал год гендиректором строительного холдинга "Группа ЛСР".

Возвращение Соколова в Смольный в Петербурге сначала встретили с энтузиазмом: энергичный чиновник с федеральными компетенциями может быть полезен городу. Но активность Соколова оказалась весьма разрушительной.

При Соколове окончательно обанкротился АО "Метрострой", что замедлило развитие петербургского метро. Взамен была создана компания "Метрострой Северной Столицы" — при участии ВТБ. Некоторые СМИ отмечали, что "Метрострой" банкротили намеренно, по процедуре, схожей с рейдерским захватом. "Не повезло" и наземному транспорту Петербурга, точнее, его пассажирам: новая модель транспортного обслуживания столкнулась с полной неготовностью инфраструктуры города, из-за чего заслужила массу нареканий, с которыми предстоит разбираться преемникам вице-губернатора Соколова.

Но о помощи для бизнеса своей супруги Анжелики Рысковой экс-заместитель Беглова не забывал. В СМИ отмечали, что в пандемийный 2021 год элитная клиника, где ей принадлежит доля, получила несколько льготных кредитов, а годом ранее компания стала обладательницей многомиллионной субсидии.

В Смольном сегодня остался подчиненный Максима Соколова еще по работе в Минтрансе Кирилл Поляков, возглавляющий теперь Комитет по транспорту. Его биография также не обошлась без подозрений в корысти.

Поляков возглавлял транспортную дирекцию при подготовке ЧМ по футболу и запомнился тем, что не раз отменял конкурсы по рекламе бесплатных поездов для болельщиков. Эти решения связывали с появлением на конкурсах компаний, не связанных с организатором: глава комиссии, видимо, предполагал, что бюджет в 45 млн рублей будет освоен среди "друзей", и не хотел допускать посторонних.

Как считают в экспертном сообществе, глава Комтранса не справился как с подготовкой, так и с реализацией транспортной реформы. Также Поляков может быть причастен к зачистке Петербурга от частных перевозчиков, неугодных Смольному. Конкурсы на пассажирские перевозки общей стоимостью 195 миллиардов выиграли три компании, однако среди них не было тех, кто ранее занимал хорошие позиции в транспортной сфере города, например, ПТК и "Барс-2". В результате ПТК закрыли транспортный бизнес, а "Барс-2" ушел работать в Ленобласть.

Глава Комитета по инвестициям Роман Голованов — тоже бывший подчиненный Соколова. Он трудился под его началом в 2008 году, а в 2019 занял нынешнюю должность.

За время его службы в городе развилась любопытная практика секретности соглашений государственно-частного партнерства. Они не проходят процедуру одобрения в ЗакС, а сами тексты держатся в секрете даже от депутатов и общественников.

Согласно условиям, город обязан компенсировать предпринимателям "недополученную прибыль", если при запуске объекта в расчетах обнаружится ошибка и он не будет столь популярным и нужным, как планировалось. Однако из-за непрозрачности и отсутствия контроля за концессиями миллиарды рублей бесконтрольно уходят из казны в частные руки, как это произошло с ЗСД. Трасса при этом очень популярна и востребована — неправильно рассчитанная пропускная способность приводит к пробкам. Однако город ежегодно компенсирует "недополученную прибыль".

Отмечали в СМИ и непомерно высокие дотации частной трамвайной линии "Чижик" в рамках концессионного соглашения. Депутат ЗакСа Марина Шишкина в рамках чтения бюджета сообщала, что Смольный выделил в шесть раз больше средств на пути "Чижика", чем на пути ГЭТ. В СМИ отмечали, что Голованов может быть причастен к выводу почти 819 млн бюджетных рублей в пользу концессионера.

В целом работа Голованова как главного по инвестициям плохо сказалась на привлекательности Петербурга, что видно из результатов ПМЭФ прошлого года.

"Новобранцы" Смольного

Пришедшие в команду Беглова "со стороны", то есть, без опыта работы в Курортном районе под его началом, также оказываются вовлечены в сомнительные схемы.

Совсем недавно назначенную главу управления социального питания Алену Мироненко, ранее работавшую в комитете по госзаказу, журналисты заподозрили в причастности к лобби двух комбинатов питания в Калининском районе: "Альфа-Провиант" и "Альтаир". Комбинаты никогда не составляют друг другу конкуренции и получают контракты по наиболее выгодным ценам.

За время управления комитетом по госзаказу, согласно декларации, состояние семьи Мироненко сильно улучшилось, тогда как ситуация на рынке социального питания — напротив, ухудшилась. Впервые компании этой сферы стали объявлять о банкротстве — четвертой жертвой "эффективных реформ" Смольного стал комбинат "Рождественское".

Возглавившего Комздрав Петербурга в 2019 году Дмитрия Лисовца нельзя назвать "новобранцем" Беглова — в Курортном районе он был сотрудником поликлиники №40, как и его заместитель Андрей Сарана. Учреждение регулярно получает по 4 млрд рублей из бюджета Петербурга, а его глава Сергей Щербак показывает очень высокие доходы в своей декларации — за 2020 год он отчитался о 4,5 млн рублей дохода, а в 2021 году его доход вырос до 6 млн. Такая расстановка приоритетов вредна, так как создает коррупционные риски и формирует перекос в доступности медпомощи.

Не исключено, что Лисовец может быть причастен и к освоению "депутатской поправки" на закупке медицинского оборудования. Ранее он заявил о выделении 226 миллионов рублей на техническое обновление городской больницы №9. По словам чиновника, средства выделяются в рамках "депутатской поправки".

Многие журналисты и эксперты считают депутатскую поправку коррупционным инструментом, позволяющим распределять 2% бюджета по своему усмотрению, и СМИ полагают, что приобретение медоборудования стало способом осваивать деньги. Депутаты только определяют выделяемый бюджет на закупку, а контракты на поставляемое оборудование заключаются уже непосредственно под надзором ведомства Лисовца, так как учреждения здравоохранения, которые закупают технику, подконтрольны Комздраву.

Таким образом, вокруг губернатора в Смольном образовался тесный круг людей, связанных денежными интересами и давними отношениями, работающих ради поддержки друг друга. В этой связи сомнительные управленческие "достижения" этих чиновников объясняются просто: интересы Петербурга они рассматривают как нечто вторичное.