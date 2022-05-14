"Не могут дышать и размножаться": эколог о последствиях "коммунального беспредела" в Петербурге для корюшки

Глава движения "Экологика" Георгий Каваносян в беседе с корреспондентом Pravda.Ru прокомментировал сокращение популяции корюшки в Санкт-Петербурге, а также инциденты с выявлением зараженной рыбы. По его словам, ситуация во многом связана с ухудшением экологической ситуации в регионе, в частности — в акватории Невы и других водных объектах города. Эколог подчеркнул, что одним из основных негативных факторов является сброс коммунальными службами грязного снега и льда в петербургские реки в зимний период.

Собеседник издания отметил, что собранные зимой коммунальщиками осадки на улицах Петербурга, попадая в водные артерии, приводят к гибели не только молодой корюшки, но и ее икры. Он объяснил, что помимо вредных для водных обитателей реагентов вместе с сугробами в воду сбрасываются частицы дорожной пыли, которые приводят к тому, что рыбе становится нечем дышать.

"Грязный снег в первую очередь как механическое загрязнение воздействует. Вся эта пыль, которая идет вместе со снегом, все эти микроскопические частицы, которые есть в воздухе, облепляют икру и приводят к ее гибели. Это может привести к асфиксии, рыба все это вдыхает и не может дышать. Наиболее подвержены этому икра и молодь. Если большого количества дохлой рыбы мы не видим, а количество очевидно уменьшилось, то, скорее всего, погибла рыба на стадии рождения и нереста", — рассказал представитель движения "Экологика".

По словам эксперта, используемые коммунальными службами Санкт-Петербурга противогололедные реагенты могут изменять pH воды, что также оказывает пагубное воздействие на численность корюшки. Георгий Каваносян констатировал, что любимая многими петербуржцами рыба находится под угрозой в связи с неблагоприятной экологической обстановкой в городских реках, на которую негативно влияет сброс загрязненного снега, неочищенных сточных вод и другие факторы, связанные с деятельностью человека.

"Конечно, сброс грязного снега — один из факторов. Факторов может быть множество, канализация, неочищенные стоки, которые приводят к тому, что реагентных элементов становится больше в речной воде, разрастаются сине-зеленые водоросли, они поглощают весь кислород, рыба не может дышать и размножаться. Рыба гибнет", — подытожил эколог.

Ряд петербургских СМИ неоднократно обращали внимание общественности на проблему загрязнения коммунальными службами водных ресурсов "культурной столицы" России. Однако не губернатор Александр Беглов, ни члены его администрации ничего не предприняли для того, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. На фоне бездействия Смольного собранные на улицах грязные осадки вместо вывоза на специализированные полигоны, где их должны утилизировать, продолжали систематически сбрасывать в реки и каналы.

Предстоящий традиционный фестиваль корюшки в Петербурге в 2022 году, вероятно, неприятно удивит горожан дороговизной популярной рыбы из-за ее дефицита. В ближайшей перспективе этот праздник и вовсе могут перестать проводить, если городские власти не перестанут закрывать глаза на плачевную экологическую ситуацию, сложившуюся в регионе из-за отсутствия надлежащего контроля.