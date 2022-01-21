Петербургский губернатор Беглов в своей речи обвинил всех, кроме себя

Главная мысль губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по поводу административных провалов — это то, что ему со всех сторон противятся нечестные бизнесмены. Именно они виноваты в снежном коллапсе, ошибках транспортной реформе, мусорных завалах и скандальных выборах. Сам Беглов ни в чем не виноват — его везде подставили.

Вот так губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на справедливую критику действий Смольного в последние несколько месяцев.

Воспользуемся его же словами.

Транспортная реформа

Слова губернатора:

Сегодня перевозчик будет отвечать за чистоту, порядок и — самое главное — за расписание. Нарушил расписание — штраф, грязный автобус — штраф. И мы переводим 2 800 автобусов на газомоторное топливо. Для такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, это важно, это экология, это то, чем мы дышим. Ну скажите, пожалуйста, кому это понравится? Я — как город — заплатил деньги за перевозку и получил налоги с них. А с этого нала город ничего не получает, кто-то карманы себе набивает. Правильно это? Конечно, неправильно. Нужно было менять эту обстановку? Конечно, нужно менять эту обстановку. Будут трудности? Конечно, будут трудности. Все новшества — вы сами знаете, когда ставите спектакль, всегда есть трудности, сложности, человеческий фактор работает, объективные, субъективные причины. Переживем, перетерпим, но система перевозок будет совершенно другая. Довольны [бенефициары прежней системы]? Конечно, недовольны. Ну кто будет доволен, если его лишают такого крупного нала? Не буду называть миллиардные цифры, которые крутились в этом. Вот с 1 июля этого уже не будет.

Реальная причина:

До запуска "транспортной реформы" осталось несколько месяцев, однако подготовка к ней заметно пробуксовывает. Не хватает соответствующего материально-технического обеспечения. Эксперты связывают эти задержки с тем, что некоторые чиновники Смольного лоббируют интересы представителей топливной отрасли, незаинтересованных в переходе на газ.

Ранее планировалось в основном использовать транспорт, работающий на компримированном газе, однако около года назад было внесено изменение по части применяемого топлива, что и могло быть следствием лоббизма частных интересов. Это вряд ли могло произойти без ведома вице-губернатора Максима Соколова, курирующего реформу. О недостатках газовой инфраструктуры писала ранее "Фонтанка". Так, городу не хватает газовых заправок и остановок.

Кроме того, портал "Голос регионов" обращал внимание на саму финансовую модель реформы: по ней администрация Беглова может устанавливать цены — то есть брать на себя обязательство по содержанию всего автопарка. По предварительным оценкам, ежегодно Смольному придется выделять не менее 50 млрд рублей перевозчикам, но таких средств в бюджете города может не оказаться.

В момент вступления в должность вице-губернатора Максим Соколов заверял, что транспортная реформа в Петербурге будет осуществлена без каких-либо проблем. Но складывающаяся сегодня картина говорит об обратном.

Никакого сопротивления со стороны перевозчиков Смольный кстати не встретил. А вот жители пригорода в шоке от изменившихся маршрутов. Теперь из Рыбацкого или со стороны Парголово добираться можно будет часами. Тем более, что транспортная реформа изначально учитывала наличие дополнительных станций метро, которые Беглов обещал открыть к 2022 году. А в итоге ни метро нет, его перенесли на 2029 год, ни маршруток. Кто виноват получается?

Мусорная реформа

Слова губернатора:

Мы с Ленинградской областью создали совместную компанию по поводу утилизации мусора, потому что мы мусор возим в Ленинградскую область. И мы будем там строить современные технологичные заводы по переработке этого мусора. Естественно, этот нал, который крутился там, уходит. Ну и кто будет доволен этим? Конечно, довольных не будет — тот, кто занимался десятилетиями перевозкой, обработкой этого мусора. Правильно сделали? Я считаю, что правильно. Городская компания, совместно с Ленинградской областью.

Реальная причина:

Если губернатор не верит жалобам жителей, то пусть обратиться к официальным органам. Они уже нашли виновных в мусорном коллапсе.

В пятницу пресс-служба Российского экологического оператора сообщила, что с 1 января 2022 года в систему "РЭО радар" поступило рекордное количество сообщений из Санкт-Петербурга о невывозе отходов — на 20 января их количество составляет 1 814. Причина такого прироста — присоединение к системе "Невского экологического оператора". Зачастую люди жаловались на стихийные свалки и нерегулярный вывоз отходов.

Главной же причиной причиной нарушений вывоза отходов в Петербурге эксперты РЭО назвали низкий уровень подготовки города к переходу на новую систему обращения с отходами. В том числе, не провели тщательную проверку наличия и объема контейнеров во дворах, а также не рассчитали необходимое количество техники.

Интересно, что если верить слухам из телеграм-каналов, губернатор мог и не знать реальную ситуацию в городе. Ведь докладывали ему о том, что все в порядке и единичные случаи просто тиражируются в прессе.

"По нашей информации, позавчера вице-губернатор Валерий Пикалев, курирующий мусорную реформу в городе, попросил сотрудников контрольного управления сделать фотоотчёт по контейнерным площадкам. Сегодня отчёт оказался у него на столе, и вице-губернатор выпал в осадок с помоечной галереи. Нафотографировали свыше тысячи адресов. Валерий Иванович на полном серьезе думал, что в реальности проблема незначительная, а в СМИ и соцсетях раздувают шумиху искусственно. Реальность оказалась не такой радужной и теперь Пикалев требует в экстренном порядке проверить работу нового регоператора", — пишет телеграм-канал "ЭКОПРОТЕСТ".

А что еще интересно, так это то, что главными выгодоприобретателями от мусорной реформы являются соратники и близкие помощники губернатора Беглова, братья Андрей и Игорь Захватовы. "Невский экологический оператор" является полностью подконтрольной им структурой и поэтому именно братья будут делить дополнительный миллиард, выделенный для существования "прокладки".

Но даже это не все. Вторым выгодоприобретателем является Константин Язев, который раньше владел лишь только частью предприятий, связанных с уборкой мусора в Петербурге. А теперь под его контролем все предприятия города. Совсем не коррупционная схема, не так ли.

Уборка снега

Слова губернатора:

Я сказал и запретил сбрасывать снег в наши реки и каналы. И мы перешли на другую оплату по поводу вывоза и уборки снега. Сколько снега привез, столько тебе заплатили. Это станции, где собирается снег, это снегоплавильные станции. Стоят объемники, потому что мало запретить, надо сделать систему, которая бы контролировалась. Теперь снег сбрасывать невыгодно, ты не получишь просто деньги. Ты можешь сбросить в реки, каналы, куда-то еще отвезти, но ты за это деньги не получишь. Как и за мусор. Не привез — не получил. Что это нам дало? Мне говорят: Александр Дмитриевич, верни старую систему, и мы тебе город уберем в 2 щелчка. Какую старую? Сброс в реки и каналы и перейти на тариф "машино-смена". Сколько там машин отработало, сколько чего, что они там делали? Мы сказали: давайте поставим и по мусору, и по снегу ГЛОНАСС, чтобы было видно, куда едет машина, чем она занимается. "Нам это затратно". Ну давайте мы возместим вам эти затраты. Ну что сделаешь? Но мы это дело добьем.

Реальная причина:

Губернатор явно не знает, что твориться у него в городе. Нет никакой обновленной схемы вывоза снега, нет никакой заботы об экологии. Снег как сбрасывали в Неву, так и сбрасывают. Десятки видео об этом находятся в соцсетях.

А в остальном, даже профильные чиновники уже честно признаются — не хватает людей, почти в три раза меньше дворников, нет рабочей техники.

Вице-губернатор Повелий, только вчера заявил, что город не подготовился.

Так причем здесь какие-то заказчики? Снег убирают подотчетные Комитету по благоустройству подрядчики. И проблема снега уже не первый год стоит. Зачем обвинять неизвестно кого. Ведь известно же — ведомства отвечающие за уборку. Их надо привлекать уголовно, административно и просто предавать общественному порицанию.

А где тут Пригожин?

А вот главного виновника по мнению пресс-службы и ряда телеграм-каналов Пригожина, Александр Дмитриевич почему-то называет как-то в общем составе. Без какой-либо конкретики.

Конечно, сложение сил, которые недовольны реформами, тем, что делает правительство города… Это, конечно, вызывает недовольство богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи. Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Ну ладно. Сейчас компетентные органы занимаются этими вопросами.

Что должны сделать губернатор и правительство? Сказать: ребята, все, я пас? Да не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус, и я "не беру на лапу". Это каждый из вас знает. А все остальное — да, есть какие-то недочеты, есть какие-то ошибки, потому что это работа, это и коллективные вещи. Но этого — нет, и я не боюсь проводить реформы. Я их буду проводить, и я их доведу до конца, независимо от тех, иных вещей, всего остального. Из всего этого какой вывод? Вывод: каждый для города что-то должен сделать. Если эти люди хотят просто на городе зарабатывать и губить этот город — ну, извините. А если зарабатывать честно и развивать город — да добро пожаловать.

С чего в этой части текста все увидели имя петербургского бизнесмена, нам непонятно. Зато понятно почему петербуржцам так не нравиться Беглов. Вот телеграм-канал "Кремлевский пересмешник" отмечает:

"Цитата дня от Беглова: "Политика Смольного вызывает недовольство у некоторых "богатых людей". Александр Дмитриевич, политика Смольного во главе с вами вызывает недовольство не у некоторых богатых людей, а у всех небогатых петербуржцев. Ибо это рядовые горожане вынуждены пробираться пешком через сугробы и гололёд, вспоминая вас недобрым словом. А некоторые богатые с личными водителями ездят, им гололёд не страшен", — пишет админ канала.

А впечатления от выступления, очень красиво описал телеграм-канал "Балтийский чай":