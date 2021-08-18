Угрожает ли России "кёнигсбергская идентичность" Калининграда

Немцы мечтают о том, чтобы сделать Калининград "частью Европы". О недопустимости насаждения "кёнигсбергской идентичности" предупредил глава МИД Сергей Лавров.

Калининград пытаются сделать Кёнигсбергом

Министр иностранных дел РФ во время визита в Калининград во вторник, 17 августа, заявил, что в Калининградской области наблюдаются попытки дестабилизировать ситуацию путём насаждения "кёнигсбергской идентичности".

"Я знаю, что и здесь наблюдаются попытки раскачать, дестабилизировать ситуацию. Мы знаем, что некоторые наши зарубежные партнёры, идеологи пытаются насаждать так называемую "кёнигсбергскую идентичность", — цитирует Лаврова издание "Новый Калининград".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешаться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции и мы их не потерпим".

Калининградская область с бумом всего немецкого "идёт в Европу"

Немецкая пресса пишет о буме всего немецкого в Калининграде.

Die Welt сообщает, что "молодые россияне, которые сейчас живут здесь в третьем и четвёртом поколениях, развивают местную идентичность: в основном русскую, но гордятся своим немецким наследием". Газета цитирует калининградского социолога Анну Алимпиеву, согласно которой островное положение Калининграда, полностью окружённого Польшей и Литвой, является важной причиной развития "новой уверенности" в том, что калининградцы "более европейцы", чем другие россияне. Во время последней переписи 2010 года впервые были русские, которые указали своей национальностью не "русские", а "калининградцы", а некоторые даже "Новую Восточную Пруссию", указала социолог.

"Город возвращается к своим немецким корням — возможно, потому что молодёжь уже давно более пристально смотрит на Запад, чем на Россию", — пишет Deutschlandfunk .de.

Расспрашивая калининградцев, автор издания проводит главную мысль о том, что Кёнигсберг-Калининград всегда жил своей жизнью и формирующийся "новый Кёнигсберг станет частью Европы".

Цель сделать русских — немцами?

Как сказал Pravda. Ru заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов, кёнигсбергская идентичность — это цивилизационно-культурная проблема.

Эксперт отметил её серьёзность, так как на культуру "замыкаются и экономика, и геополитика".

"Если прививать жителям Калининграда кёнигсбергскую идентичность, тогда можно списывать этот наш российский эксклав просто на Запад. Тогда наши люди там станут немцами, и такая сверхзадача, видимо, ставится", — сказал Борис Мартынов.

По мнению историка, профессора Геннадия Кретинина, в Калининградской области сложилась общность людей, со своими традициями, менталитетом, всерьёз задумывающаяся о своей идентичности.

"Это поколение выросло с осознанием того, что город, в котором они живут, стал российским по итогам Второй мировой войны. Война прервала одну культурную традицию и создала новую, другую. Но обе традиции не могут существовать изолированно друг от друга и та, более старшая, так или иначе виртуально оказывает своё влияние на калининградскую культурную традицию", — сказал эксперт.

Он считает важным "сохранение в массовом сознании калининградцев памяти о Второй мировой войне — событии, изменившем судьбу региона и судьбы населяющих его людей".

Как остановить реваншизм

По мнению Бориса Мартынова, сейчас прилагаются усилия разложить Россию изнутри на фоне пассивности властей по патриотическому воспитанию — "настоящему объяснению нашей истории XX века, того, что с нами произошло, как нами пытались манипулировать".

"Нам же проповедуется абсолютная вседозволенность. Если мы на это будем пассивно смотреть, ничего не делать в ответ, я вам гарантирую, скоро нам настанет конец. Тогда начнутся разброд и шатания. Нам нужно противодействовать, нам нужно противопоставить этому национальную идею. Нам нужно подсобрать наше общество. А то слишком много демократии. Слишком много всяких разночтений, в том числе, и нашу историю перевирают сейчас все кому не лень", — сказал Pravda.Ru Борис Мартынов.

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