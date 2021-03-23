Пушков объяснил западную истерию вокруг Калининграда

Данные о военной угрозе для Запада, якобы исходящей из Калининграда, связана с общим разжиганием истерии вокруг России. Так написал в Telegram-канале член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

"США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу", — уверяет он.

По словам Пушкова, без такой "аналитической истерии" НАТО просто потеряет смысл как военная организация. "И ей останется только продвигать права ЛГБТ", — добавляет сенатор.