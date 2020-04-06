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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Любовь Степушова

Cитуация в Москве с COVID-19 "пока под контролем"

Россия » Центр » Москва

В комитете по охране здоровья Госдумы РФ утверждают, что в Москве занято только 10% коек, предназначенных для больных с COVID-19. Ситуация "пока под контролем", — сказал депутат Федот Тумусов.

Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко / Эпидемия с Антоном Красовским

"Коммунарка" заполнена больными

Поступление зараженных коронавирусом в больницы Москвы нарастает. Как сообщил главврач инфекционного Центра в Коммунарке Денис Проценко в Facebook, за последние сутки туда поступили 62 новых пациента. Всего на лечении в больнице к утру 6 апреля находится 405 пациентов: 357 из них поставлен диагноз "пневмония", у 217 подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

При этом, 5 апреля, Проценко писал, что в больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, больница, рассчитанная на 500 коек уже практически исчерпала свой ресурс.

В Москве готовы 20 тысяч койко-мест

Как сказал "Правде.Ру" член Комитета по охране здоровья в Госдуме РФ Федот Тумусов, по городу подготовлено около 20 тысяч койко-мест в разных медицинских учреждениях, и "всего лишь 10% мест занято".

"Найдут, куда больного отвести", — сказал депутат.

Он отметил, что пока в России идет "постепенное" увеличение количества заболевших.

Если будет "взрыв", медицина не выдержит

"Если будет взрывной сценарий, то никакая медицина не выдержит. Поэтому самое главное, чтобы люди оставались дома, сохраняли режим самоизоляции", — отметил Федот Тумусов.

По его словам, 80 % заболевших легко переносят заражение коронавирусом, 15% требуют непосредственного лечения, а 5% тяжело болеют — до применения искусственной вентиляции легких.

"Если человек на ногах переносит "ковид", то он должен лечиться дома. Бесплатное тестирование проводится по показаниям врача, а если человек сам хочет тестироваться, и у него никаких симптомов нет, то у него есть возможность это сделать платно ", — сказал Федот Тумусов.

Представитель клиники "Медси" Елена Журавлева рассказала "Правде.Ру" как проводится тестирование на коронавирус на дому, сколько стоит тест и кто уже проверяется.

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Темы covid-19 москва коронавирус федот тумусов
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