В комитете по охране здоровья Госдумы РФ утверждают, что в Москве занято только 10% коек, предназначенных для больных с COVID-19. Ситуация "пока под контролем", — сказал депутат Федот Тумусов.
Поступление зараженных коронавирусом в больницы Москвы нарастает. Как сообщил главврач инфекционного Центра в Коммунарке Денис Проценко в Facebook, за последние сутки туда поступили 62 новых пациента. Всего на лечении в больнице к утру 6 апреля находится 405 пациентов: 357 из них поставлен диагноз "пневмония", у 217 подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
При этом, 5 апреля, Проценко писал, что в больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, больница, рассчитанная на 500 коек уже практически исчерпала свой ресурс.
Как сказал "Правде.Ру" член Комитета по охране здоровья в Госдуме РФ Федот Тумусов, по городу подготовлено около 20 тысяч койко-мест в разных медицинских учреждениях, и "всего лишь 10% мест занято".
"Найдут, куда больного отвести", — сказал депутат.
Он отметил, что пока в России идет "постепенное" увеличение количества заболевших.
"Если будет взрывной сценарий, то никакая медицина не выдержит. Поэтому самое главное, чтобы люди оставались дома, сохраняли режим самоизоляции", — отметил Федот Тумусов.
По его словам, 80 % заболевших легко переносят заражение коронавирусом, 15% требуют непосредственного лечения, а 5% тяжело болеют — до применения искусственной вентиляции легких.
"Если человек на ногах переносит "ковид", то он должен лечиться дома. Бесплатное тестирование проводится по показаниям врача, а если человек сам хочет тестироваться, и у него никаких симптомов нет, то у него есть возможность это сделать платно ", — сказал Федот Тумусов.
Представитель клиники "Медси" Елена Журавлева рассказала "Правде.Ру" как проводится тестирование на коронавирус на дому, сколько стоит тест и кто уже проверяется.
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