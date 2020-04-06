В Алтайском крае ребенок заразился коронавирусом

В Барнауле коронавирус выявили у 12 человек, среди них один ребенок.

"В настоящее время он находится в условиях изолятора в городской больнице №11. Среди пациентов с подтвержденных коронавирусом люди разного возраста. Их состояние оценивается как удовлетворительное", — сообщил министр здравоохранения региона.

В Алтайском крае под наблюдением врачей находятся 1996 человек, 10 из них — иностранные граждане. Все наблюдаются по месту жительства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские ученые изучают коронавирус у новорожденных.