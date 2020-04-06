Курганского губернатора затравили в соцсетях

Губернатор Курганской области Вадим Шумков закрыл комментарии на своей странице в Instagram из-за шквала критики, который ранее обрушился на чиновника в соцсети.

Последняя запись на странице Шумкова, которую прокомментировали подписчки, рассказывала о завозном случае заражения новым типом коронавируса. В сообщении утверждалось, что в регион приехала москвичка с COVID-19. Местные жители были возмущены тем, что им приходиться сидеть по домам, а опасный недуг к ним завозят жители столицы.

Шумков стал на защиту женщины, приехавшей из Москвы, чем навлек на себя критику курганцев.