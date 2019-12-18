"Аллея инвесторов", соглашения более чем на 4,5 млрд рублей: В Уфе прошел инвестфорум "Башкортостан зовет!".

18 декабря 2019 года в уфимском конгресс-холле "Торатау" состоялся первый инвестиционный форум "Башкортостан зовет!", в котором приняли участие ключевые стратегические инвесторы страны для обсуждения вопросов формирования эффективной инвестиционной политики региона.

Для инвест-диалога в столицу республики приехали федеральные органы исполнительной власти, Российский фонд прямых инвестиций, Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов, а также порядка 500 участников из более чем 300 крупных компаний. Общий оборот первых 100 компаний с самым большим оборотом за 2018 год составил более 3 трлн рублей. Участие приняли представители из стран Азии и Европы; более 120 представителей СМИ; 25 спикеров и 4 модератора, среди которых известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

Одним из ключевых событий форума стало подписание первых соглашений с инвесторами на общую сумму 4 млрд 600 млн рублей. Это инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного инвестпроекта Башкортостана, связанное с организацией производства порошкового силикагеля в Салавате на сумму 449,5 млн рублей, и соглашение по проекту строительства установки переработки углеводородных газов в ароматические углеводороды на сумму 2000 млн. рублей. Проект финансовой группы "ДоГа" был рассмотрен на Инвестиционном часе в ноябре этого года.

Президент союза "Торгово-промышленная палата РБ" Тимур Хакимов и директор ООО "Уфимский домостроительный комбинат" заключили соглашение о сотрудничестве в части реализации инвестиционного проекта "Строительство завода крупнопанельного домостроения" на сумму 2150 млн рублей.

Глава Республики Башкортостан и генеральный директор Kozuva Group S. Kozuva подписали меморандум в целях реализации инвестиционных проектов на территории РБ в сфере строительства недвижимости и промышленных объектов, в том числе гостиничного комплекса на территории железнодорожного вокзала станции "Уфа" и карго-терминала на территории Республики Башкортостан.

Еще два соглашения были подписаны в ходе форума: о сотрудничестве между ТПП региона и Уфимским домостроительным комбинатом и документ, фиксирующий сотрудничество Конгресс-бюро Башкортостана "Офис-группа" и общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Мероприятие стартовало с открытия выставки, посвящённой инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан, после чего в рамках форума прошло несколько тематических секций, одна из которых "Бизнес под защитой" собрала представителей как со стороны предпринимателей, так и надзорных органов.

Модератором секции стал Айдар Зубаиров, председатель башкортостанского регионального отделения "Деловой России", а темы секции раскрыли Флюр Асадуллин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан; Марат Вахитов, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан; Виктор Логинов, исполняющий обязанности прокурора Республики Башкортостан, а также руководители надзорных органов и бизнес-сообщества.

Избыточная нагрузка на предпринимателей со стороны государственного контроля должна быть снижена — к такому выводу пришли участники во время работы секции. И самое сложное. отмечают спикеры, — это наведение порядка на местах.

В Башкортостане насчитывается 13 индустриальных парков, 61 резидентами создано 3,5 тысячи рабочих мест, вложено 43, 5 миллиардов рублей, еще три парка в процессе создания в городах Нефтекамск, Благовещенск и Салаватском районе республики. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и энергетики РБ Урал Насибуллин в ходе дискуссионной площадки "Инфраструктура поддержки бизнеса: индустриальные парки, экономические зоны, институты развития" первого инвестиционного форума "Башкортостан зовет!".

Секция "Цифровой мир. Инвестиции в будущее". затронула тему ведения бизнеса в условиях постоянно меняющейся цифровой среды. Главной инвестицией, несмотря на всеобщую диджитализацию, по мнению спикеров, остается человек.

— Суть в том, что человек, который что-то может и умеет, — и есть главный ресурс на сегодня. Сначала были люди, сначала было слово, именно человек генерирует информацию, — отметил в рамках секции "Цифровой мир. Инвестиции в будущее" председатель совета директоров АО "Башинформ" Ростислав Мурзагулов.

Презентацию республики на форуме "Башкортостан зовет" представил первый вице-премьер Андрей Назаров. Еженедельно глава республики Радий Хабиров проводит "Инвестчасы", на которых уже было рассмотрено 153 проекта на общую сумму 360 млрд рублей отметил Андрей Назаров, и задача показанной презентации — сделать так, чтобы этих проектов было больше, в том числе в тех областях, на которые ранее акцент не ставился, например, на туризме.

К 2030 году, по словам спикера, республика Башкортостан должна стать одним из наиболее привлекательных мест в России с точки зрения социальной инфраструктур. Кроме того, Андрей Назаров отметил, что на втором форуме "Башкортостан зовет" инвесторам подарят звезды, как на "Аллее славы" в Голливуде, соразмерные вкладу инвестора в регион.

На пленарном заседании "Башкортостан — территория выгодных инвестиций" в рамках инвестиционного форума "Башкортостан зовет" экономический потенциал республики оценили инвесторы, глава республики Радий Хабиров, а также модератор — журналист и телеведущий Владимир Познер.

Спикерами заседания стали Александр Малах, руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы России; Фабрицио Ванди, генеральный директор ООО "Агросакмара Башкирия"; Александр Махров, генеральный директор ООО "УК СИГМА ХОЛДИНГ"; Дмитрий Донцов, директор ООО "Финансовая группа "Дога" и Владислав Кочетков, президент-председатель правления АО "Инвестиционный холдинг "ФИНАМ"

— Этот форум мы собираем еще и за тем, чтобы сказать спасибо — за то, что вы в нас поверили, за то, что вы инвестируете — это для нас очень важно и я, пользуясь случаем, благодарю вас за доверие, — обратился к инвесторам Радий Хабиров.— Мы ровно тот регион, куда нужно инвестировать, с которым нужно работать. Предполагаем, что уже сегодня произойдут контакты, которые будут полезны, и мы, конечно, подготовили соглашения.

Напомним, перед пленарным заседанием участники форума ознакомились с презентацией экономического развитии региона и стратегических задач до 2024 года. Провел ее первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

"Упаковать" преимущества региона в стратегию и презентацию важно, но для инвесторов этого недостаточно — считает модератор пленарного заседания. И проблема не только в самом регионе, но в слабом потоке инвестиций в Россию.

— Вопрос инвестиций ключевой для России в целом, — отмечает Владимир Познер. — Казалось бы — это такое место, куда должны инвестиции водопадом литься, но нет. Нужно инвесторам дать ощущение уверенности, что "здесь получится". Не стоит обольщаться, будто бы во всем мире знают, что такое Башкортостан, если говорить откровенно. Здесь есть основа для того, чтобы привлечь внимание. И то, что есть инвесторы — это замечательно, но нужно, конечно, чтобы их было больше.

О том, как менялся инвестиционный климат в Башкирии с 2006 года рассказал Александр Махров, генеральный директор ООО "УК СИГМА ХОЛДИНГ":

— За это время мы инвестировали в республику порядка 14 млрд рублей. Что могу сказать о республике Башкортостан? Здесь есть самый главный ресурс — люди, трудолюбивые, люди, которые умеют работать, есть культура. Даже очень небогатые домохозяйства очень ухоженные, и это хорошее, теплое отношение создает. Что нужно делать, чтобы этот климат изменить еще больше? Нужно ресурс участия власти усиливать личным участием той команды, которая там работает. Для меня инвестиционная атмосфера определяется несколькими факторами, но главный следующий. Если реакция быстрая — это хорошо, если реакция власти затягивается — то это не та атмосфера, которая нужна.

Спикеры отметили, что с появлением "Инвестчасов" и сменой власти работать в Башкирии стало комфортнее.

— Мы уже мастодонты башкирского инвестиционного процесса — здесь с 2002 года, — отмечает Дмитрий Донцов, директор ООО "Финансовая группа "Дога". — Уже порядка пяти проектов мы осуществили, работаем не только в Башкирии, но и в Москве и Омске. Единственное что могу сказать: все что мы делали до прошлого года — так это варились в собственном соку, власть относилась к нам очень индифферентно. С прошлого года к нам повернулись лицом — это правда.

Рост инвестиций был отмечен и еще одним спикером пленарного заседания.

— Башкирия за последний год на общероссийском фоне показала хорошие результаты — это и рост инвестиций, и рост зарплат, — подчеркнул Владислав Кочетков, президент-председатель правления АО "Инвестиционный холдинг "ФИНАМ". — В Башкирии есть интересные направления для развития с точки зрения привлечения инвестиций предприятий региона, и я скорее сейчас о привлечении на биржу среднего бизнеса, так как крупные игроки уже в том или ином виде на бирже представлены.

В завершении форума прошло первое заседание клуба активных инвесторов "Алга, Башкирия!", в ходе которого состоялся живой диалог с успешными и уже реализующими проекты в республике инвесторами.

Организаторы форума: Правительство РБ, Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ, Конгресс-бюро Башкортостана, региональное отделение "Деловой России", ТПП РБ.