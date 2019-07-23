Губернатор Фургал вылетел на место пожара в палаточном городке "Холдоми"

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал вылетел на место трагедии в туркомплексе "Холдоми" в Солнечном районе, где в результате пожара в палаточном городке погибла девочка.

Об этом сообщает местный портал Prohab. ru. В результате пожара погибла девочка 2008 года рождения.

Пожар произошел 23 июля около трех часов ночи на территории туркомплекса "Холдоми" в Солнечном районе. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще 6 пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Кроме погибшей девочки еще трое детей в тяжелом состоянии находятся в реанимации районной больницы, они нетранспортабельны.

На место трагедии прибыли психологи МЧС России и РСЧС. Они оказывают необходимую помощь и поддержку пострадавшим и всем участникам смены.

Рано утром губернатор Сергей Фургал провел экстренное заседание краевой КЧС, после чего губернатор выехал на место трагедии. "Нам предстоит срочно установить обстоятельства того, как на территории стационарного туркомплекса появились палатки для детей. Пока ответа на этот вопрос я не получил. Мы неоднократно рассматривали тему организации летнего отдыха со всеми службами. Сейчас установлено, что на третью смену в лагерь было продано 428 путевок. Ночью я отправил на место представителей краевого минздрава", — сказал губернатор.

"Соцорганам поручаю организовать помощь семьям погибшей девочки и всем пострадавшим", — цитирует Фургала Prohab. ru.

По предварительной информации, детский оздоровительный лагерь "Холдоми" был оформлен на ООО "Экстрим-Сервис", принадлежащее Виталию Бурлакову — владельцу туркомплекса "Холдоми".

Лагерь внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений и должен иметь 450 мест в стационарных корпусах. "Разрешение на пребывание детей в летнем лагере выдано в октябре прошлого года", - сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

По данным врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Ивана Колотая, последняя проверка госпожнадзора проходила в лагере 31 мая. Надзорный орган выдал предписание со сроком устранения 1 августа, где были перечислены нарушения для стационарных корпусов. В их числе отсутствие планов эвакуации и обозначения мест, где находятся средства индивидуальной защиты, а также экстренного освещения.

Следственный комитет Хабаровского края возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

Фото: горнолыжный курорт "Холдоми", источник 2Gis. ru