В Москве завершился Международный славянский форум "Золотой Витязь"

6:49 Your browser does not support the audio element. Культура Театр

"Мы выстояли эти 33 года, — такими словами открыл церемонию народный артист России Николай Бурляев, — наш "Золотой Витязь" выстоял в самое трудное время безвременья культурного, когда к традиционным духовно-нравственным ценностям чиновники относились не очень правильно. А сейчас есть указ президента и им придется подтягиваться". Фото: Пресс-служба Международного славянского форума "Золотой Витязь"

Золотая медаль имени Сергея Бондарчука "За выдающийся вклад в кинематограф" была присуждена народному артисту РСФСР Андрею Кончаловскому.

"Для меня очень дорого стоять на этой сцене, — сказал известный режиссёр, — я вспомнил, как однажды журналисты спросили у Альберта Эйнштейна: "Вот вы утверждаете, что законы природы очень просты, а почему же эти законы относительности открыли только вы?"

И Эйнштейн ответил:

"Дело в том, что законы действительно очень просты, но у природы очень тихий голос, а у меня хороший слух. И вот я думаю об этом тихом голосе природы, который все время, что-то тихо утверждает. Очень сложно услышать, что этот голос говорит. А говорит он: "Не забывайте прошлое. Храните память, не уничтожайте, ибо вы уничтожите культуру. Услышать этот тихий голос необходимо, чтобы спасти культуру, наверное, это задача каждого из нас. Я надеюсь, что в каких-то работах я сумел напрячь свой слух и услышать этот тихий голос".



В рамках XXI Международного театрального форума "Золотой Витязь" в пространстве интернета, на официальных сайтах Международного форума "Золотой Витязь" и Фонда Памяти Андрея Денникова, а также социальных сетях форума и фонда, состоялся уникальный проект — Онлайн-фестиваль #ДЕННИКОВ45, посвящённый памяти актёра и режиссёра-постановщика Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова, Заслуженного артиста России, балетмейстера, художника-постановщика, поэта, певца Андрея Денникова.

Уже сегодня спектакли, созданные Андреем Денниковым, посмотрело свыше 40 тысяч зрителей.



По многочисленным просьбам зрителей со всего мира решением оргкомитета мы продлеваем фестиваль до 11 декабря 2023 года.

В XXI Международном театральном форуме "Золотой Витязь" и в Онлайн-фестивале #ДЕННИКОВ45 приняло участие 18 театров из 14 городов России, Белоруссии и Сербии, которые представили 29 спектаклей.

Это были театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса (Нижегородская область), Буинска (Республика Татарстан), Владикавказа (Республика Северная Осетия-Алания), Владимира, Луганска (Луганская Народная Республика), Минска (Беларусь), Мытищ (Московская область), Самары, Чебоксар (Чувашская Республика), Челябинска, Ярославля, Белграда (Сербия).

В репертуаре XXI МТФ "Золотой Витязь" были пьесы по произведениям: Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, А. Н. Островского, А. С. Пушкина, М. А. Булгакова, М. Горького, Б. Л. Васильева, Д. С. Мережковского, В. М. Шукшина, Л. М. Леонова, В. С. Розова, Е. Р. Симонова, А. Т. Твардовского, А. Кулагина, Н. Мошиной, Р. Насибуллиной, Н. Хасанова, М. Р. Хейфеца, М. Юхмы, Н. Адемовича Р. Брэдбери, Б. Кнежевича, У. Шекспира.



Театральных форум собирает всё лучшее, что есть в театральном искусстве народов России и стран Славянского мира. В этом году XXI МТФ "Золотой Витязь посетило более 10000 зрителей.

Победителям XXI Международного театрального форума "Золотой Витязь" были вручены призы: статуэтки "Золотой Витязь" и золотые дипломы.

Золотая медаль имени А. А. Иванова "За выдающийся вклад в изобразительное искусство" была вручена народному художнику России, живописцу, графику, мастеру портрета — Виктору Шилову;

Золотые медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" присудили народному артисту РСФСР — Станиславу Любшину и народному артисту Украинской ССР и ЛНР, Заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Михаилу Голубовичу (посмертно);

Председателю Совета Союза композиторов России Алексею Рыбникову досталась Золотая медаль имени Г. В. Свиридова "За выдающийся вклад в музыкальное искусство".

Золотая медаль имени Юрия Левитана "За выдающийся вклад в теле-радиожурналистику" была вручена российскому военному корреспонденту ВГТРК Николаю Долгачёву.

Золотой диплом "За вклад в музыкальное искусство" вручили Академическому оркестру русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова ВГТРК.

Сербского писателя Селимира Радуловича наградили призом "Золотой Витязь" в номинации "Поэзия".

Такой же приз номинации "Публицистика" забрал российский писатель Борис Лукин за книгу "Поэт-воин, морпех Иван Лукин".

Специальный Золотой диплом за "Лучшую мужскую роль" за роль Павла I в спектакле "Павел I", в постановке Натальи Ковалёвой наградили Заслуженного артиста России Александра Олешко.

"Я уже сбился со счёта, какая эта награда за роль Павла Первого в Театре имени Е. Б. Вахтангова, прокомментировал награду Александр Олешко, — получить ее на церемонии награждения в Храме Христа Спасителя очень ответственно. Особое общество, достойнейшие люди. Благодарю международный театральный форум "Золотой Витязь". Сердечное спасибо всем, кто смотрел спектакль и выбрал меня. От всей души благодарю Народного артиста СССР Юрия Мефодьевича Соломина, Народного артиста России Василия Ивановича Бочкарёва. Получить награду из рук Народного артиста России Николая Петровича Бурляева — честь! От всей души благодарю директора Театра имени Е. Б. Вахтангова Кирилла Игоревича Крока за помощь и поддержку, за зелёный свет идее и спектаклю! Спасибо большое режиссёру Наталье Ковалёвой за удивительный, прекрасный, нужный спектакль! Поздравляю!"