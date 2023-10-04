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Антон Куликов

"Примирение" с Иваном Шмелёвым: нужно ли оно России?

2:58
Культура

В Музее русского зарубежья накануне открылась выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения писателя Ивана Шмелёва. А кроме того, 3-4 октября в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына проходит научная конференция, посвящённая 150-летию со дня рождения писателя.

"Примирение" с Иваном Шмелёвым: нужно ли оно России?
Фото: Wikimedia Commons

Историко-документальная выставка "Противостояние и примирение" организована Домом русского зарубежья им. Александра Солженицына, Фондом наследия русского зарубежья и Научно-просветительским проектом "Шмелевиана".

Творчество Ивана Шмелёва высоко ценил другой выдающийся русский писатель Иван Бунин. Собственно, при содействии Бунина Шмелёв и покинул Советскую Россию в 1922 году, переехав сначала в Берлин, а затем и в Париж.

В 1931 и 1932 годах писатель был номинирован на Нобелевскую премию по литературе Томасом Манном и Николасом ван Вейком соответственно.

Вне всякого сомнения, в русской литературе Иван Шмелёв — заметная величина. Но всё это касается его жизни и творчества до начала Второй мировой войны. А вот затем…

После оккупации Парижа немецкими войсками Шмелёв начал сотрудничать с прогерманской газетой "Парижский вестник". И активно поддержал нападение Германии на Советский Союз.

Вот, например, что в то время писал Иван Шмелёв о вторжении нацистов в СССР: "Я так озарён событием 22. VI, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отныне свяжут оба великих народа. Великие страдания очищают и возносят. Господи, как бьётся сердце моё, радостью несказанной".

"Я услыхал фанфары, барабан — в 2 ч. 30 мин., — специальное коммюнике: прорван фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армии окружены… идёт разделка, Преподобный в вотчину свою вступает, Божье творится…", — а так писатель отреагировал на начало операции "Тайфун", наступлении гитлеровцев на Москву.

В общем, с "творчество" писателя того периода хорошо известно. И практически всего его знакомые от Шмелёва отвернулись, поскольку совершенно не приняли его попытки представить Гитлера "освободителем" России.

Нынешняя выставка, напомним, называется "Противостояние и примирение". Но большой вопрос, насколько уместно это "примирение". Можно, конечно, умалчивать о том факте, что Иван Шмелёв по сути работал на германскую пропаганду. Или попытаться преуменьшить значение этого периода его жизни.

Но ведь этого всё было. И это тоже факт.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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